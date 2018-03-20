Süper Lig maçlarının 25 hafta sonunda toplam 2,9 milyon liralık bilet satışı gerçekleşirken, bu sayının geçen yıla oranla yüzde 45 arttığı tespit edildi. Gazete Habertürk'ün haberine göre müsabakalar 25 hafta boyunca toplam 2 milyon 909 bin 503 seyirci tarafından izlenirken, maç başına düşen ortalama seyirci sayısı 12 bin 931 olarak gerçekleşti.

Geçen yıla oranla seyirci ortalaması 4 bin arttı. En çok taraftara oynayan kulüp ise 505 bin 509 ile Galatasaray oldu. Galatasaray’ı 364 bin 691 seyirciyle Beşiktaş takip ederken, 3. sırada 344 bin 609 seyirciyle Fenerbahçe izledi.

BEŞİKTAŞ'A DESİBEL GÖNDERMESİ

Galatasaray, resmi sitesinden yayınladığı mesajda, 18 Mart 2011’de Türk Telekom’daki ilk derbide Fenerbahçe maçında taraftarının “tek ve gerçek rekoru” kırdığını belirtip teşekkür etti.

O gün 131.76 desibel ile rekor kırıldığı belirtilirken “Guinness’in bugüne kadar ‘Türkiye’de halen kırılamayan tek resmi desibel rekoru’ için büyük Galatasaray taraftarına bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadeleriyle Beşiktaş’a gönderme yapıldı. Beşiktaş’ın, Liverpool maçında 132 desibeli aştığı belirtilmiş, ancak Guinness temsilcisi olmadığı için rekor tescil edilmemişti.