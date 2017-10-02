Süper Lig'de son 16 sezonun en gollü sezonu yaşanıyor!

Süper Lig'in ilk 7 haftası geride kalırken, son 16 sezonun en gollü başlangıcı gerçekleşti. Ligin ilk 7 haftasında yapılan 63 maçta 209 kez gol sevinci yaşandı. Ligde son olarak 2001-2002 sezonunun 7. haftasında toplam 209 gol atılırken, 16 sezon sonra bu sayıya ulaşıldı.

Bu sezon oynanan maçlarda ortalama 3,31 gol atıldı. Bu sayı son yıllarda tutturulan en yüksek ortalama oldu. Süper Lig'de son 17 sezonun ilk 7 haftalarında atılan gol sayısı şöyle;

Sezon Gol 2017-2018 209 2016-2017 187 2015-1016 170 2016-2017 161 2013-2014 155 2012-2013 158 2011-2012 166 2010-2011 160 2009-2010 165 2008-2009 170 2007-2008 162 2006-2007 158 2005-2006 160 2004-2005 185 2003-2004 188 2002-2003 185 2001-2002 209



0-0 BİTEN MAÇ YOK!

Süper Lig'in ilk 7 haftasında yapılan 63 karşılaşmanın tamamında gol atıldı. Ligde yer alan 18 takımın her hafta yaptığı 9 karşılaşmada en az 1 kez gol sesi çıktı. Bunlar arasında en fazla filelerin havalandığı müsabaka, toplam 7 golün atıldığı ve konuk takımın 3-0 geriden gelerek kazandığı Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor maçı oldu. Ligde 6 mücadelede ise sadece 1 kez gol sevinci yaşandı. Bu karşılaşmalar, gol anlamında en kısır maçlar olarak dikkati çekti.

EN ÇOK ALINAN SKOR 2-0 VE 2-1

Süper Lig'in ilk 7 haftasında yapılan maçlarda en fazla 2-0 ve 2-1'lik skorlar ortaya çıktı. Oynanan müsabakalar, dokuzar kez 2-0 ve 2-1'lik skorlarla tamamlandı. Bunları yedişer kez ile 2-2, 3-1 ve 3-2'lik skorlar takip etti. Altışar karşılaşmanın 1-0 ve 1-1 tamamlandığı ligde beş kez 3-0, üçer kez 4-1 ve 4-2, bir kez de 4-3'lük skorlar oluştu.

TRABZONSPOR MAÇLARI GOLLÜ GEÇİYOR

Trabzonspor'un ligin ilk 7 haftasında yaptığı maçlar gollü geçiyor. Bordo-mavili ekibin bu sezon yaptığı maçlarda en az 3 kez gol sesi çıktı. Karadeniz temsilcisinin oynadığı 7 maçta toplamda 31 gol atıldı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın öğrencileri, rakip filelere 16 gol gönderirken, kalesindeki 15 gole engel olamadı.

Trabzonspor'u toplam 27 golün atıldığı Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmaları izledi. Malatya temsilcisi, bu sezon rakip fileleri 13 kez havalandırırken, kalesinde 14 gol gördü.

EN KISIR MAÇLAR KONYA VE AKHİSARSPOR'DA

Ligde geride kalan haftalarda gol anlamında en kısır maçlar, Atiker Konyaspor ile Teleset Mobilya Akhisarspor'a ait. Aynı istatistiğe sahip iki takımın karşılaşmalarında bu sezon 17'şer gol atıldı. İki takım da sekizer kez gol sevinci yaşarken, dokuzar gol yedi.

EV SAHİPLERİ ÜSTÜN

Süper Lig maçlarında ev sahibi takımların üstünlüğü dikkati çekiyor. Yapılan 63 maçın 34'ünde saha avantajını elinde bulunduran takımlar galip geldi. Deplasman takımları 16 karşılaşmadan 3 puanla ayrılırken, 13 müsabakada ise taraflar beraberliğe razı oldu. Bu mücadelelerde ev sahibi takımlar toplam 121 gol buldu, deplasman takımları da 88 gol kaydetti.

'EN'LERİN TAKIMI GALATASARAY

Süper Lig'e yenilenen kadrosuyla giren Galatasaray, ilk 7 hafta itibarıyla en başarılı takım olarak ön plana çıktı. Ligin 7. haftası sonunda yenilgisiz tek takım olan sarı-kırmızılılar, 6 galibiyet ve 1 beraberlikle 19 puan topladı ve en yakın takipçileri Beşiktaş ve Kayserispor'un 5 puan önünde zirvede yer aldı. Karşılaşmalarda toplam 18 gol atan Galatasaray, ligin en golcü takımı oldu. Kalesinde sadece 6 gol gören Galatasaray, aynı zamanda en az gol yiyen takım konumunda.

GOL KRALLIĞI YARIŞI KIZIŞTI

Süper Lig'de gol krallığı yarışında 4 futbolcu yer alıyor. Birçok yıldız golcünün forma giydiği ligin gol krallığı listesinin zirvesini yedişer golü bulunan Göztepeli Adis Jahovic, Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Trabzonsporlu Burak Yılmaz ve Aytemiz Alanyasporlu Vagner Love paylaşıyor. Bu futbolcuları beşer golle Galatasaraylı Tolga Ciğerci ile Evkur Yeni Malatyasporlu Khalid Boutaib takip ediyor.

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