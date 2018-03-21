Spor Toto Süper Lig'in ara transfer döneminde yeni takımlarına katılan futbolcular, ikinci yarıdaki 223 golün 43'üne sahip oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta geride kalırken ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmayan Fenerbahçe dışındaki 17 ekip, çıktıkları 9 müsabakada 60 yeni oyuncuya şans verdi.

Kardemir Karabükspor'un 11 yeni futbolcu oynattığı bu dönemde Atiker Konyaspor ile Aytemiz Alanyaspor 5, Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Osmanlıspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor 4, Demir Grup Sivasspor 3, Antalyaspor, Beşiktaş, Kasımpaşa, Kayserispor ve Medipol Başakşehir 2, Galatasaray ile Trabzonspor ise birer yeni futbolcuyu sahaya sürdü.

EN GOLCÜ KASIMPAŞALI DIAGNE

Süper Lig'in ikinci yarısında geride kalan 9 haftada yapılan 81 maçta toplam 223 gol atıldı, yeni transferler 43 kez fileleri havalandırdı. Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen isimlerden Kasımpaşalı Mbaye Diagne 6 golle en golcü isim olurken Göztepe'den Demba Ba ile Teleset Mobilya Akhisarspor'dan Yevgen Seleznov ise 5 gol kaydetti.

Bu isimlerin dışında Souleymane Doukara (Antalyaspor) ile Robinho (Demir Grup Sivasspor) 3, Adis Jahovic, Samuel Eto'o (Atiker Konyaspor), Dyanfres Douglas Chagas Matos (Aytemiz Alanyaspor), Vagner Love (Beşiktaş), Leandrinho (Kardemir Karabükspor), Artem Kravets (Kayserispor), Mehmet Batdal (Osmanlıspor) 2, Orkan Çınar (Atiker Konyaspor), Domagoj Vida (Beşiktaş), Doria (Evkur Yeni Malatyaspor), Stephane Sessegnon (Gençlerbirliği) Andre Poko (Göztepe), Arda Turan, Riad Bajic (Medipol Başakşehir) birer gol attı.

EN FAZLA SÜRE ALAN İSİM YALÇIN AYHAN OLDU

Sezona Evkur Yeni Malatyaspor'da başladıktan sonra Osmanlıspor'a transfer olan Yalçın Ayhan, Başkent temsilcisinde 9 maçta da 90 dakika sahada kaldı.

Yalçın'ın dışında 734 dakika sahada kalan Yevgen Seleznov ile yedi yüz yirmişer dakika oynayan Gençlerbirliği'nden Stephane Sessegnon ile Kardemir Karabükspor'dan Anton Kravchenko, ara transfer döneminde takım değiştiren futbolcular içinde en fazla süre alan isimler oldu.