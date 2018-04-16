Haftaya 59 puanla lider başlayan turuncu-lacivertli ekip, Galatasaray ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 2-0 kaybederek, puan cetvelinde 3. basamağa geriledi. Galatasaray da Medipol Başakşehir galibiyetiyle puanını 60'a yükselterek, liderlik koltuğunu yeniden ele geçirdi.
Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek puanını 59'a yükseltip genel averajla aynı puana sahip Medipol Başakşehir'in üstüne çıkarak 2. basamağa yerleşti.
Sivas deplasmanından 3 puanla dönen Fenerbahçe de 57 puanla şampiyonluk yarışındaki yerini korudu ve haftayı 4. sırada bitirdi.
GÖZLER ŞİMDİDEN SON DERBİDE
Ligde heyecan giderek yükselirken gözler şimdiden sezonun son derbisine çevrildi.
Galatasaray ile Beşiktaş arasında derbi, 31. haftada Türk Telekom Stadı'nda 29 Nisan'da oynanacak. Derbiyi kazanan takım, şampiyonluk yarışında büyük avantaj elde edecek.
— Habertürk Spor (@HTSpor) April 15, 2018
İKİLİ AVERAJ HESAPLARI
Galatasaray ile Beşiktaş'ın aralarında oynayacağı maç haricinde ligde dört takımın kendi arasındaki maçlar sona erdi ve ikili averajlarda durum netleşti.
Medipol Başakşehir, ikili averajda Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın önünde yer alıyor. Turuncu-lacivertliler, ligi iki takımdan biriyle aynı puanda bitirmesi halinde rakibinin üstünde yer alacak. Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile aynı puanda kalması halinde averajda üstün taraf sarı-lacivertliler olacak.
Galatasaray dışında diğer rakipleriyle maçlarını tamamlayan Beşiktaş, ikili averajda Fenerbahçe'nin önünde, Medipol Başakşehir'in gerisinde yer alacak. Siyah-beyazlıların, Galatasaray ile ikili averaj durumunu ise 31. haftadaki derbi belirleyecek. Siyah-beyazlılar, ilk maçı 3-0 kazanmıştı.
Sezon içinde Galatasaray ile oynadığı iki maçta da Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, ezeli rakibi ile ligi aynı puanda bitirmesi durumunda sıralamayı belirlemek için genel averaj devreye girecek.
İkili averajda Beşiktaş'ın gerisinde yer alan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir'in de önünde bulunuyor.
TAKIMLARIN KALAN MAÇLARI
Galatasaray: Aytemiz Alanyaspor (D), Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor (D), Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe (D).
Beşiktaş: Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray (D), Kayserispor, Osmanlıspor (D), Demir Grup Sivasspor.
Medipol Başakşehir: Kayserispor, Osmanlıspor (D), Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor (D), Kasımpaşa.
Fenerbahçe: Antalyaspor, Kasımpaşa (D), Bursaspor, Kardemir Karabükspor (D), Atiker Konyaspor.
SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|29
|19
|3
|7
|65
|30
|35
|60
|2.BEŞİKTAŞ
|29
|17
|8
|4
|56
|24
|32
|59
|3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|29
|18
|5
|6
|49
|29
|20
|59
|4.FENERBAHÇE
|29
|16
|9
|4
|58
|31
|27
|57
|5.TRABZONSPOR
|28
|12
|9
|7
|50
|39
|11
|45
|6.KAYSERİSPOR
|29
|12
|8
|9
|39
|43
|-4
|44
|7.GÖZTEPE
|29
|12
|7
|10
|42
|47
|-5
|43
|8.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|29
|12
|5
|12
|38
|45
|-7
|41
|9.KASIMPAŞA
|29
|11
|7
|11
|46
|46
|0
|40
|10.EVKUR YENİ MALATYASPOR
|29
|10
|8
|11
|34
|38
|-4
|38
|11.ANTALYASPOR
|29
|9
|8
|12
|35
|48
|-13
|35
|12.TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
|29
|9
|7
|13
|38
|48
|-10
|34
|13.BURSASPOR
|29
|9
|6
|14
|35
|40
|-5
|33
|14.AYTEMİZ ALANYASPOR
|29
|9
|5
|15
|45
|50
|-5
|32
|15.GENÇLERBİRLİĞİ
|29
|7
|9
|13
|35
|46
|-11
|30
|16.ATİKER KONYASPOR
|29
|7
|8
|14
|31
|36
|-5
|29
|17.OSMANLISPOR
|28
|7
|7
|14
|38
|47
|-9
|28
|18.KARDEMİR KARABÜKSPOR
|29
|3
|3
|23
|19
|66
|-47
|12
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