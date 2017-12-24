Süper Lig’de ilk yarı bugün oynanacak olan maçlarla sona ererken, geride kalan 16 haftada görülen mücadele ise adeta nefes kesti. Birçok konuda anlaşamayan futbol kamuoyunun gencinden yaşlısına fikir birliğine vardığı tek söz ise “Hayatımda bu kadar heyecanlı bir lig izlemedim” oldu. Zaten puan durumuna bakıldığında da lig lideri Medipol Başakşehir ile altıncı Göztepe arasında sadece 3 puan, lider ile yedinci Trabzonspor arasında ise sadece 5 puanlık fark olması rekabeti ve heyecanı da gözler önüne seriyor. Ligde artan rekabetin nedeni ise tamamen ‘duygusal’. Şöyle ki, son yapılan naklen yayın ihalesi ile kulüplerin gelirlerinde bu yıl yüzde 35 hatta yüzde 40’a varan artışlar yaşandı. Süper Lig’de bu sezon başından itibaren kulüplere alacakları her galibiyet için 670 bin, beraberlikler için de 335 bin dolar başarı primi ödeniyor. Bunun yanı sıra sezon sonunda ilk 5’e girecek takımlar da önemli bir geliri kasasına koyuyor. Şöyle ki, şampiyon ekibe 8 milyon 900 bin, ikinci takıma 7 milyon 120 bin, üçüncüye 5 milyon 340, dördüncüye 3 milyon 560 bin, beşinciye de 1 milyon 780 bin dolar ödenecek.,

YILDIZ AKINI VAR

Kulüpler de bu dev pastadan mümkün olan en büyük dilimi alabilmek için deyim yerindeyse kıran kırana mücadele ediyor. Öte yandan Anadolu kulüplerinin gelirlerinin hatırı sayılır düzeyde artmasıyla çok önemli dünya yıldızları da Süper Lig’e akın ediyor. Abedayor’dan sonra Clichy ve Mevlüt Erdinç gibi yıldızların Başakşehir’e gelmesi, Portekiz’in dünyaca ünlü kalecisi Beto’nun Göztepe’de forma giymesi, Nasri, Menez gibi yıldızların Antalyaspor’a imza atması, Asamoah Gyan’ın Kayseri’ye imza atması, Wagner Love’un Alanyaspor’da top koşturması bu durumun sadece birkaç örneği.

Özetle, kulüplerin kasalarının parayla dolmasıyla dünya yıldızlarının Anadolu kulüplerine gelmesiyle Süper Lig’de de rekabet kızışıyor.

TERİM’İ RAKİPLER KADAR BÜTÇE DE ZORLAYACAK

Fatih Terim Galatasaray ile anlaşmasını sosyal medya hesabından “Nerede kalmıştık” diye duyurdu. Sportif başarı anlamında belki değil ama ekonomik olarak Cimbom Terim’in bıraktığı yerin çok uzağında. O yüzden Fatih Terim 4’üncü döneminde en az rakipler kadar dar bütçe ile de mücadele edeceğe benziyor

Fatih Terim “Nerede kalmıştık” diyerek Galatasaray’da 4’üncü kez teknik direktörlük koltuğuna oturdu. Sportif anlamda bakıldığında Galatasaray’ın başında kazandığı 6 lig şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası ve 2 Türkiye Kupası’yla kuşkusuz Terim, Sarı Kırmızılılar için en doğru hoca adayıydı. Ancak işin ekonomik tarafından bakıldığında Fatih Terim’in en az sahadaki rakipler kadar Galatasaray’ın bütçesel durumuyla da mücadele etmek zorunda olduğu bir gerçek. Çünkü Terim’in devraldığı kadro kendi kadrosu değil ve tecrübeli teknik adam fazla transfer yapmasıyla biliniyor. Zaten bunun işaretleri cuma günü imza töreni için düzenlenen basın toplantısında da görüldü.

KÂR ZORUNLULUĞU

Başta sol bek olmak üzere birkaç mevkiye transfer gerektiğini belirten Terim, bunu kulübün ekonomik durumuna göre yönetim ile görüşeceklerinin de altını çizdi. Madalyonun öteki yüzüne bakıldığında ise Fatih Terim’in bir önceki döneminden bu yana Galatasaray bütçesinde de büyük bir değişim yaşandı. Kulübün borcu 2.5 milyar TL’yi aşarken, olağanüstü seçim kararı sonrası Başkan Dursun Özbek, “Mayıs 2018’de kâr edemezsek Galatasaray tehlikede” açıklamasıyla durumu özetledi. Galatasaray’ın içinde bulunduğu bu durum da özellikle üçüncü ve ikinci döneminde yaptığı fazla transferlerle eleştiri alan Terim’in elini kolunu bağlayacak gibi görünüyor. Bu nedenle de Terim’in transfer için atacağı birkaç kurşununu iyi kullanması gerekiyor. Çünkü tecrübeli teknik adamın geçmiş dönemde yaptığı isabetsiz transferlerin çokluğu ise isabet olasılığını düşürüyor.

TERİM SON İKİ DÖNEMİNDE FAZLA TRANSFERLERLE ELEŞTİRİ ALDI

2011-2013 DÖNEMİ:

78 milyon Euro / Transfer sayısı 25

2002-2004 DÖNEMİ:

22 milyon Euro / Transfer sayısı 29

GALATASARAY’A SON GELİŞİNDE 25 TRANSFER YAPTIRMIŞTI

Galatasaray, bu yılki 40 milyon Euro ile birlikte 2010 yılından bu yana yaptığı transferlere yaklaşık 210 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Bu dönemde en fazla oyuncu transferi ise Fatih Terim’in üçüncü dönemi olan Temmuz 2011-Eylül 2013 arası ve İtalyan Teknik Direktör Mancini döneminde gerçekleşti. Terim iki kez şampiyonluk yaşadığı 2.5 sezonluk üçüncü döneminde 25 transfer yaptırdı. Bu dönemde alınan oyunculara toplam 78 milyon Euro bonservis ücreti ödendi. Bu dönemde oyuncuların aldığı yıllık ücretlerin yüksekliği de dikkat çekti. Bu dönemdeki oyuncuların bazılarından yüksek performans alınırken, birçoğundan da beklenen performans alınamadı. Terim’in ikinci dönemi olan 2002-Mart 2004 dönemindeki 1.5 sezonda ise 29 oyuncuya, o dönemki bütçe için oldukça yüksek bir rakam sayılan 22 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Bu dönemdeki transferlerin büyük çoğunluğundan verim alınamazken, Terim de çok eleştirilmişti.

MAAŞI HEP GÜNDEM OLDU

Kendisi her ne kadar “Para konuşmam” dese de Terim’in aldığı ücretler hep gündem oldu. Cuma günü 1.5 sezon için 3 milyon Euro’ya imza atan Terim’in özellikle Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde aldığı yıllık 3.5 milyon Euro maaş çok tartışıldı. Terim bu maaşla dünyanın en çok kazanan ilk 3 milli takım hocasından biri olmuştu. Terim, 2011-2013 döneminde ise yıllık sırasıyla 2 milyon ve 2.5 milyon Euro maaş alıyordu.