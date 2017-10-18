Süper Lig'deki tüm patırtı Şampiyonlar Ligi yüzünden

Haberturk.com spor yazarı ve ekonomi editörü Alper Öcal, Fokus programında Mine Uzunyol'a konuk oldu. Bloomberg HT kanalında yayınlanan ve futbol ekonomisinin konuşulduğu programda Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi gelirleri, Türk kulüplerinin maddi durumları ve UEFA Finansal Fair Play düzenlemeleri de masaya yatırıldı.

Programda Süper Lig havuz gelirlerinden 106 milyon TL kazanan Beşiktaş'ın, bu sezon aynı başarıyı göstermesi durumunda kasasına 149 milyon TL civarında bir parayı kasasına koyacağı belirtildi.

Henüz UEFA'nın havuzda dağıtacağı miktar belli olmasa da aynı Beşiktaş'ın, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla yaklaşık 45 milyon euro kazanmaya yakın oluşu ve bu rakamın 2016-2017 sezonunda Süper Lig'de kazandığının neredeyse iki misli olması da dikkati çeken notlar arasındaydı.

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