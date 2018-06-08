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Dünya Kupası'nda yer alan ülkelere bakıldığında Süper Lig'den en fazla oyuncu çağıran ülkeler 4'er oyuncuyla Fas ve Nijerya olurken, Portekiz'den 3, Senegal'den 2, Mısır, Uruguay, Hırvatistan, İzlanda, Japonya, İsviçre, Sırbistan, Avustralya ve Tunus'tan da 1'er oyuncu milli takım kadrolarında yer alıyor.