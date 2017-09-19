Hollanda'nın aday kadrosuna Türkiye'den 5 futbolcu!

Hollanda Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Belarus ve İsveç ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Dick Advocaat tarafından belirlenen aday kadroya, Beşiktaş'tan Jeremain Lens, Ryan Babel, Fenerbahçe'den Vincent Janssen, Robin van Persie ve Medipol Başakşehir'den Eljero Elia da çağrıldı. Grupta 13 puana sahip Hollanda, 17 puanlı Fransa ile 16 puana sahip İsveç'in ardından 3. sırada bulunuyor.

A Grubu'ndaki son iki maçında, 7 Ekim'de Belarus ile deplasmanda, 10 Ekim'de İsveç ile evinde karşılaşacak Hollanda'nın 35 kişilik aday kadrosu şöyle:

Dirk Advocaat

Hollanda Milli Futbol Takımı