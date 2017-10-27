Süper Lig'in ilk 9 haftasında birçok yıldız golle tanışamadı

Süper Lig'in geride kalan 9 haftasında birçok önemli santrfor henüz golle buluşamadı.
Tarihinin en çok gol kaydedilen haftalarının yaşandığı Süper Lig'in geride kalan bölümünde takımların kadrolarında bulunan birçok önemli golcü, fileleri havalandırmayı başaramadı.
Sezon başında transferleriyle ses getiren Beşiktaş'ta Alvaro Negredo, Fenerbahçe'de Roberto Soldado, Antalyaspor'da Jeremy Menez ve Kayserispor'da Asamoah Gyan suskunluğunu bozamadı.
Takımlarının gol umutları Antalyasporlu Mustafa El Kabir ve Emre Güral, Bursasporlu Deniz Yılmaz ile Kubilay Kanatsızkuş, Medipol Başakşehirli Mehmet Batdal, Trabzonsporlu Dame N'Doye, Demir Grup Sivassporlu Muhammet Demir, Galatasaraylı Eren Derdiyok ve Fenerbahçeli Robin van Persie, bu sezon Süper Lig'de gol sevinci yaşayamadı.
PERFORMANSLAR
Süper Lig'de görev alan ancak henüz gol sevinci yaşayamayan önemli santrforların oynadığı maç sayısı ve aldığı süreler şöyle:
|Futbolcu
|Takımı
|Oynadığı maç
|Süre (Dk.)
|El Kabir
|Antalyaspor
|7
|387
|Soldado
|Fenerbahçe
|7
|321
|Negredo
|Beşiktaş
|9
|276
|Deniz Yılmaz
|Bursaspor
|4
|247
|Menez
|Antalyaspor
|4
|139
|Gyan
|Kayserispor
|3
|125
|Kubilay Kanatsızkuş
|Bursaspor
|3
|122
|Van Persie
|Fenerbahçe
|2
|114
|Emre Güral
|Antalyaspor
|5
|100
|N'Doye
|Trabzonspor
|2
|88
|Mehmet Batdal
|Medipol Başakşehir
|3
|60
|Muhammet Demir
|Demir Grup Sivasspor
|3
|39
|Eren Derdiyok
|Galatasaray
|6
|35
|Fernandao
|Fenerbahçe
|1
|27
KRALLAR GOL ORUCUNDA
Kariyerinde daha önce gol krallığı bulunan Fenerbahçeli futbolcular Robin van Persie, Aatıf Chahechouhe ve Jose Fernandao, bu sezon gol sevinci yaşayamadı.
İngiltere Premier Lig'de 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında üst üste 2 kez gol kralı olan Van Persie, Fenerbahçe'de bu sezon 2 maçta 114 dakika forma giydi. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Hollandalı futbolcu, bu sezon gol atamadı.
Süper Lig'de Bursaspor'la 2014-2015 sezonunda gol krallığı yaşayan Fernandao, geçen sezon sonunda yaşadığı sakatlığı atlatamadı ve bu sezon sadece bir maçta 27 dakika forma giydi. Brezilyalı oyuncu, bu sürede fileleri havalandıramadı.
Sivasspor formasıyla 2013-2014 sezonunu gol kralı olarak tamamlayan Chahechouhe da sarı-lacivertli ekipte bu sezon 6 maçta 122 dakika sahada kaldı. Fenerbahçe'de genellikle kanatlarda görev alan Faslı futbolcu, bu sezon henüz takımı adına skor üretemedi.
BEKLENTİLERİN ALTINDA KALANLAR
Süper Lig'de top koşturan birçok yıldız golcü de bu sezon beklentilerin altında kaldı.
Bu sezon 8 maçta 572 dakika süre alan Medipol Başakşehirli Emmanuel Adebayor, 3 gol atabildi. Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu Mevlüt Erdinç, bu sezon geldiği turuncu-lacivertli takımda 5 karşılaşmada 226 dakika sahada kaldı. Deneyimli futbolcu, bir kez gol sevinci yaşayabildi.
Kardemir Karabükspor'un Ukraynalı milli futbolcusu Yevhen Seleznov, 7 lig maçında 328 dakika süre aldı ve meşin yuvarlağı sadece bir kez rakip filelere gönderdi.
Antalyaspor formasıyla son 2 sezonda toplamda 38 gol atan Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o, bu sezon 9 karşılaşmada 810 dakika süre aldı. Deneyimli futbolcu, attığı 3 golle beklentileri karşılayamadı.
Süper Lig'de "100'ler Kulübü"ne giren futbolculardan Kayserispor'un kaptanı Umut Bulut da 9 müsabakada 766 dakika süre aldı ve 2 kez fileleri havalandırdı.
Attığı gollerle Beşiktaş'ı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sırtlayan Cenk Tosun da Süper Lig'de beklentileri karşılayamayan golcüler arasında kaldı. Milli futbolcu, bu sezon 8 maçta 608 dakika oynadı ve 3 gol kaydetti. Ayrıca Beşiktaşlı Mustafa Pektemek, bir sezon aradan sonra döndüğü takımında geride kalan 9 haftada sadece 2 dakika süre alabildi.
Fenerbahçe'nin İngiliz ekibi Tottenham Hotspur'dan kiraladığı Hollandalı santrfor Vincent Janssen, sarı-lacivertli ekipte 6 maça çıktı. Toplamda 366 dakika forma giyen Janssen, 2 kez gol sevinci yaşadı.
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