Süper Lig'in yedek golcüleri

Süper Lig'de ilk 7 haftada atılan 209 golün 23'ü oyuna sonradan dahil olan oyunculardan geldi.
Toplam 13 takımın yedek oyuncularının gol ürettiği ligde Antalyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe'nin yedekleri hiç gol üretemedi.
Kardemir Karabükspor, Kayserispor ve Trabzonspor, maça yedek başlayan futbolculardan üçer gol, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Teleset Mobilya Akhisarspor ikişer, Atiker Konyaspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Osmanlıspor ise birer gol buldu.
HUGO RODALLEGA'DAN 2 GOL
Trabzonspor'dan Hugo Rodallega'nın yedek kulübesinden gelerek iki gol ürettiği ilk 7 haftada, yedek soyunup gol bulan diğer isimler şöyle:
Patrick Friday Eze (Atiker Konyaspor), Delarge Dzon (Bursaspor), Leandrinho (Demir Grup Sivasspor), Fernando Emanuel Dening (Evkur Yeni Malatyaspor), Feghouli (Galatasaray), Ahmet İlhan Özek, Serdar Özkan (Gençlerbirliği), Andrei Gabriel Torje, Gheorghe Teodor Grozav, Yevgen Seleznov (Kardemir Karabükspor), Jhon Ander Rangel Valencia, Samuel Emem Eduok (Kasımpaşa), Atila Turan, Nikola Stojilkovic, Ryan Isaac Mendes (Kayserispor),
Kerim Frei, Mevlüt Erdinç (Medipol Başakşehir), Musa Çağıran (Osmanlıspor), Eray Ataseven, Onur Ayık (Teleset Mobilya Akhisarspor) Ogenyi Eddy Onazi (Trabzonspor).
YEDEK OYUNCULARDAN 23'Ü FORMA GİYEMEDİ
Ligde ilk 7 haftada 14 takımda, çoğu kaleci 23 futbolcu ise forma şansı bulamadı. Bu oyuncular ve takımları şöyle:
Musa Nizam (Antalyaspor), Selim Ay (Atiker Konyaspor), Orkan Çınar, Tolga Zengin (Beşiktaş), Merter Yüce, Muhammed Şengezer (Bursaspor), Tolgahan Acar (Demir Grup Sivasspor), Oğuz Kağan Güçtekin (Fenerbahçe), Ahmet Yılmaz Çalık, Eray İşcan (Galatasaray), Nihat Şahin, Orhan Şam (Gençlerbirliği), Tanju Kayhan (Göztepe), Çağlar Şahin Akbaba, İshak Doğan (Kardemir Karabükspor), Ahmet Ildız, Burak Turan, Eray Birniçan, Mert Kula (Kasımpaşa), Mert Günok (Medipol Başakşehir), Vaclav Prochazka (Osmanlıspor), Fatih Öztürk, Orhan Taşdelen (Teleset Mobilya Akhisarspor).
EN ÇOK OYUNA GİRENLER HALİL AKBUNAR İLE IOAN HORA
Süper Lig'de Göztepe'den Halil Akbunar ile Teleset Mobilya Akhisarspor'dan Ioan Hora altışar maçta oyuna sonradan dahil oldu.
Beşiktaş'ta Negredo, Evkur Yeni Malatyaspor'da Fernando Emanuel Dening, Fenerbahçeli Aatıf Chahechouhe, Gençlerbirliği'nde Vedat Muric, Kasımpaşa'dan Bernard Mensah ve Osmanlısporlu Adrien Daniel Karoly Regattin ise yedek kulübesinde başladıkları beşer müsabakada forma şansı buldu.
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