Spor Toto Süper Lig'de son düzlüğe girilirken hem zirve yarışı hem de kümede kalma mücadelesi kızıştı! Fenerbahçe, Bursaspor'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında dev bir adım atarken Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor karşısında kaybettiği puanlarla yara aldı. Galatasaray ise Teleset Mobilya Akhisarspor'a konuk oluyor. Süper Lig'de şu anda bir maç eksiği bulunan Galatasaray'da dahil ligde ilk 3 sırada yer alan tüm takımların puanı 66.

SÜPER LİG KALAN MAÇLAR



Lider Galatasaray, 19:00'da Teleset Mobilya Akhisarspor'a konuk olduktan sonra evinde Evkur Yeni Malatyaspor'la, son haftada ise Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İkinci sıraya tırmanan Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor'a konuk olduktan sonra son haftada Atiker Konyaspor'u ağırlayacak.

Beşiktaş evinde Kayserispor'la, 33. haftada kümede kalma mücadelesi veren Osmanlıspor'la deplasmanda, son haftada ise Demir Grup Sivasspor'la evinde oynayacak.

33. haftada Antalyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Başakşehir, ligin son haftasında Kasımpaşa ile evinde oynayacak.

KÜMEDE KALMA YARIŞI DA KIZIŞIK!

Spor Toto Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor, 12 puanla son sırada yer alıyor. Antalyaspor'a kaybeden Gençlerbirliği ise 30 puanla 17. sırada yer alıyor ve kümede kalma mücadelesini mucizelere bıraktı. Gençlerbirliği, 33. haftada Kasımpaşa, son haftada ise Bursaspor'la karşı karşıya gelecek.

Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinden sonra ivme yakalayan Atiker Konyaspor, 33. haftada Göztepe'yi konuk edecek. Son haftada ise Fenerbahçe'ye konuk olacak. 33 puanla 16. sırada bulunan Osmanlıspor ise 33. haftada Beşiktaş son hafta ise Akhisarspor ile karşılaşacak.