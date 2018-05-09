Süper Lig Kupası sahibini bekliyor

Spor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nda şampiyon olacak takıma verilecek kupa, Spor Toto Teşkilat Başkanlığında ziyarete açıldı.

Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kupanın tanıtımıyla ilgili kurumda yaptığı basın toplantısında, teşkilat olarak 55 yıldır Türk sporuna hizmet ettiklerini vurguladı.

İlhan Cavcav Sezonu nedeniyle Türk futbolunun duayeni Cavcav'ı da anan Kasapoğlu, "Kendisini rahmetle yad ediyoruz. Mekanı cennet olsun. Ligimiz, şampiyonluk ve küme düşme hattı itibarıyla güçlü bir rekabete sahne oluyor. Rekabetin yoğun olması sporun en önemli özelliklerinden biri. Spor Toto Teşkilatı olarak bu rekabetten mutlu olduğumu ifade etmek isterim." diye konuştu.

Kupanın teşkilatta 20 Mayıs'a kadar sergileneceğini belirten Kasapoğlu, su ifadeleri kullandı:

"Şampiyon olacak takımı, taraftarlarını, yöneticilerini ve oyuncularını tebrik ediyorum. Son ana kadar şampiyonu öğrenemeyeceğiz. Centilmenliğin, taraftarların birbirine saygısı, oyuncuların ve yöneticilerin saygınlığının yoğun olmasını temenni ediyoruz. 55 yıldır Türk sporuna hizmet eden bir kurumuz. 2010 yılından bu yana Süper Lig'in sponsoruyuz. Süper Lig şampiyonunu şimdiden kutluyorum."

Kupanın teknik özelliklerini de anlatan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Selçuklu motifleri öne çıkıyor. Gümüş ve altın kaplamaya sahip bir kupa. Taraftarlar gelecek hafta sonuna kadar kupayı mesai saatleri içinde 10.00-18.00 arasında, hafta sonu dahil ziyaret edebilecek. Ziyaretçilerimiz bunun yanında anı defterimizi de imzalama imkanı elde edecek." şeklinde görüşlerini aktardı.

KUPANIN ÖZELLİKLERİ

Ana esin kaynağı Selçuklu yıldızı olan kupa, geometrik şekliyle asırlar boyu Türk sanat eserlerini süsleyen, iç içe iki kare geçmeden oluşuyor.

"Birlik-beraberlik" ve "Zafer" unsurlarının Selçuklu yıldızının şampiyonluk kupasına ilham vermesinde büyük rol oynadığı belirtildi.

İlhan Cavcav sezonunda Spor Toto Süper Lig şampiyonuna verilecek 10,3 kilogram ağırlığındaki kupa, 9,3 kilogramı 925 ayar gümüş, kalan 1 kilogramı ise 925 ayar gümüş üzeri altın kaplama olarak üretildi.