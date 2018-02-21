O zamanki adıyla "Milli Lig" adı altında düzenlenen organizasyonda 21 Şubat 1959 tarihinde 6 maç oynandı.
Lig tarihinde ilk golü İzmirsporlu Özcan Altuğ attı. İki grupta sekizer takımın yer aldığı Milli Lig'de ilk gol, İzmirspor-Beykoz maçında kaydedildi. İzmirspor'un, Alsancak Stadı'nda Beykoz'u 2-1 yendiği maçın 11. dakikasında meşin yuvarlağı rakip filelere gönderen Özcan, böylece lig tarihine geçti.
Bu maçta Beykoz'un kalesini koruyan Sıtkı Taşer ise lig tarihindeki ilk golü yiyen kaleci oldu. Ayrıca bu maçta ilk gol kararını veren hakem de Osman Yereşen olarak kayıtlarda yer aldı.
BEŞ ŞAMPİYON ÇIKTI
Son yıllardaki adıyla Süper Lig'de geride kalan 59 sezonda şampiyonlukları 5 takım paylaştı.
1959'da başlayan ligde şimdiye dek Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor dışında şampiyonluk sevincini yaşayan takım çıkmadı.
Lig tarihinde Galatasaray 20, Fenerbahçe 19, Beşiktaş 13, Trabzonspor 6, Bursaspor da 1 kez şampiyon oldu.
TFF Tahkim Kurulu kararıyla Beşiktaş'ın, 1959'dan önceki 2 şampiyonluğunun da ilave edilmesiyle siyah-beyazlıların toplam şampiyonluğu 15'e ulaşıyor.
İLK ŞAMPİYON FENERBAHÇE, SON ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ
1959 yılında düzenlenmeye başlanan ligde ilk şampiyonluğu Fenerbahçe kazandı.
İki ayrı grupta birinciliği elde eden Fenerbahçe ile Galatasaray, o zamanki statü gereği final maçlarında karşı karşıya geldi. İlk maçta rakibine 1-0 yenilen sarı-lacivertliler, rövanşı 4-0 kazanarak, ligde ilk şampiyonluğu kazanan takım oldu.
Lig tarihindeki son şampiyonluğu ise 2016-2017 sezonunda Beşiktaş elde etti.
Bugüne kadar 17 bin 169 maçın oynandığı Süper Lig'de 12 bin 309 karşılaşma bir takımın galibiyetiyle tamamlanırken, 4 bin 860 müsabaka ise berabere sona erdi.
59 yılı kapsayan, 60. sezonunu geçiren lig tarihinde toplam 70 takım bu heyecana ortak oldu.
"DÜŞTÜĞÜN ZAMAN HER TARAFIN KAN İÇİNDE KALIRDI"
Süper Lig'in ilk golünün atıldığı İzmirspor-Beykoz maçına ev sahibi ekip, Seyfi Talay, Nurettin Terzi, Şaban Gülcan, Necdet Elmasoğlu, Cavit Ellier, Kamuran Soykıray, Aykut Akkor, Ali Erener, Doğan Özkoç, Özcan Altuğ ve Cenap Doruk ilk 11'iyle çıktı.
İzmirspor'un takım kaptanı olarak tarihi maçta sahaya çıkan 88 yaşındaki "Donanma" lakaplı Nurettin Terzi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1959'da ilk defa profesyonel ligde yer alan takımda bulunduğunu, ilk senelerinde İzmirspor olarak başarılı sonuçlara imza attıklarını söyledi.
Beykoz'la Süper Lig'deki ilk karşılaşmalarını cumartesi günü oynadıklarını kaydeden Nurettin Terzi, "Gayet çekişmeli bir maç oldu. Sol açığımız Özcan çok güzel bir çalımla profesyonel ligin ilk golünü atmıştı." dedi.
Nurettin Terzi, günümüzde futbol oynamanın daha kolay olduğunu belirterek, "Günümüzde futbol oynamayı çok isterdim. Takımda ilk oynadığım zaman ayda 125 lira para alıyordum. Biz halı gibi değil, zımpara gibi sahalarda oynadık. Hele kışın soğuk havalarda düştüğün zaman her tarafın kan içinde kalırdı." diye konuştu.
"TARAFTARLAR KARIŞIK OTURURDU"
Beykoz müsabakasının oynandığı Alsancak Stadı'na tüm İzmirlilerin çok alıştığını belirten Terzi, "Bizim zamanımızda karma seyirciler olurdu, ayrı ayrı yerlerde oturmazlardı. Hep beraber otururlardı, kavga etmezlerdi. Herkes kendi takımını alkışlardı, galip gelirse diğerlerini tebrik ederlerdi. Bu şekilde geçerdi ama şimdi maalesef bunlar görülmüyor." değerlendirmesinde bulundu.
Aynı müsabakada mücadele eden 85 yaşındaki "Koç" lakaplı Doğan Özkoç da Özcan Altuğ'un Süper Lig'in ilk golünü attığı karşılaşmada Beykoz'u 2-1 yendiklerini hatırlattı.
Kendi dönemlerinde maçların üst üste yapıldığını belirten Doğan Özkoç, "Cumartesi ve pazar günleri üst üste iki maç oynanırdı. İstanbul'daki Mithatpaşa Stadı'nda hakemler kale seçiminde (Deniz tarafı mı, Hilton (otel) tarafı mı?' diye sorardı." dedi.
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