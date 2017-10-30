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Süper Lig puan durumu (10. hafta) Süper Lig güncel puan durumu ve lig fikstürü

Süper Lig puan durumu (10. hafta)

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 10. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasıyla haftanın puan durumu da oluştu. İşte Süper Lig puan durumu ve lig fikstürü...

30 Ekim 2017 Pazartesi, 22:26:15 Güncelleme: 22:27:09

Süper Lig'de 10. haftanın sona ermesiyle birlikte puan durumu da araştırılıyor. Son olarak Fenerbahçe - Kayserispor maçıyla sona eren Süper Lig'in 10. haftasının ardından puan durumunda Galatasaray, 23 panla liderlik koltuğunu korumayı başardı.

Galatasaray'ı 20 puanla Medipol Başakşehir, 18 puanla Beşiktaş ve Kayserispor, 17 puanla Göztepe ve Teleset Mobilya Akhisarspor ve 16'şar puanla Bursaspor, Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor takip etti.

İşte Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nda 10. haftanın ardından oluşan güncel puan durumu...

  Sıra Takım O G B M A Y Av P  
  1 Galatasaray 10 7 2 1 21 8 13 23 Şampiyonlar Ligi
  2 Başakşehir 10 6 2 2 16 13 3 20 Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
  3 Beşiktaş 10 5 3 2 16 11 5 18 UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme
  4 Kayserispor 10 5 3 2 17 13 4 18 UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme
  5 Göztepe 10 5 2 3 21 18 3 17  
  6 Akhisarspor 10 5 2 3 18 15 3 17  
  7 Bursaspor 10 5 1 4 20 13 7 16  
  8 Fenerbahçe 10 4 4 2 20 15 5 16  
  9 Sivasspor 10 5 1 4 15 14 1 16  
  10 Malatyaspor 10 4 2 4 16 17 -1 14  
  11 Trabzonspor 10 3 3 4 19 23 -4 12  
  12 Aytemiz Alanyaspor 10 3 2 5 20 22 -2 11  
  13 Kasımpaşa 10 3 2 5 16 19 -3 11  
  14 Konyaspor 10 3 1 6 10 13 -3 10  
  15 Antalyaspor 10 2 3 5 11 19 -8 9  
  16 Karabükspor 10 2 2 6 11 17 -6 8 Alt Lig
  17 Gençlerbirliği 10 2 2 6 12 21 -9 8 Alt Lig
  18 Osmanlıspor 10 2 1 7 13 21 -8 7 Alt Lig
O: Oynadığı Maç Sayısı | G: Galibiyet | B: Beraberlik | M: Mağlubiyet | A: Attığı Gol | Y: Yediği Gol | AV: Averaj | P: Puan

SÜPER LİG 11. HAFTA FİKSTÜRÜ

Süper Lig'de 10. haftanın son maçında Fenerbahçe, evinde Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından futbolseverler Süper Lig 11. hafta fikstürünü araştırmaya başladı. İnternet üzerinde "Süper Lig fikstürü" olarak arama yapan futbolseverler, merakla önümüzdeki hafta hangi maçların oynanacağını araştırıyor. İşte lig fikstürü...

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 11. hafta fikstürü
Tarih Karşılaşma
03.11.2017 20:00 GALATASARAY A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ
04.11.2017 14:00 KASIMPAŞA A.Ş. - BURSASPOR
04.11.2017 14:00 KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
04.11.2017 16:30 ANTALYASPOR A.Ş. - KARDEMİR KARABÜKSPOR
04.11.2017 19:30 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ - FENERBAHÇE A.Ş.
05.11.2017 14:00 TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR
05.11.2017 16:30 EVKUR YENİ MALATYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
05.11.2017 19:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR - ATİKER KONYASPOR
05.11.2017 19:30 GÖZTEPE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

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