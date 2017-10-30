Süper Lig puan durumu (10. hafta) Süper Lig güncel puan durumu ve lig fikstürü

Süper Lig'de 10. haftanın sona ermesiyle birlikte puan durumu da araştırılıyor. Son olarak Fenerbahçe - Kayserispor maçıyla sona eren Süper Lig'in 10. haftasının ardından puan durumunda Galatasaray, 23 panla liderlik koltuğunu korumayı başardı.
Galatasaray'ı 20 puanla Medipol Başakşehir, 18 puanla Beşiktaş ve Kayserispor, 17 puanla Göztepe ve Teleset Mobilya Akhisarspor ve 16'şar puanla Bursaspor, Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor takip etti.
İşte Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nda 10. haftanın ardından oluşan güncel puan durumu...
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|1
|Galatasaray
|10
|7
|2
|1
|21
|8
|13
|23
|Şampiyonlar Ligi
|2
|Başakşehir
|10
|6
|2
|2
|16
|13
|3
|20
|Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
|3
|Beşiktaş
|10
|5
|3
|2
|16
|11
|5
|18
|UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme
|4
|Kayserispor
|10
|5
|3
|2
|17
|13
|4
|18
|UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme
|5
|Göztepe
|10
|5
|2
|3
|21
|18
|3
|17
|6
|Akhisarspor
|10
|5
|2
|3
|18
|15
|3
|17
|7
|Bursaspor
|10
|5
|1
|4
|20
|13
|7
|16
|8
|Fenerbahçe
|10
|4
|4
|2
|20
|15
|5
|16
|9
|Sivasspor
|10
|5
|1
|4
|15
|14
|1
|16
|10
|Malatyaspor
|10
|4
|2
|4
|16
|17
|-1
|14
|11
|Trabzonspor
|10
|3
|3
|4
|19
|23
|-4
|12
|12
|Aytemiz Alanyaspor
|10
|3
|2
|5
|20
|22
|-2
|11
|13
|Kasımpaşa
|10
|3
|2
|5
|16
|19
|-3
|11
|14
|Konyaspor
|10
|3
|1
|6
|10
|13
|-3
|10
|15
|Antalyaspor
|10
|2
|3
|5
|11
|19
|-8
|9
|16
|Karabükspor
|10
|2
|2
|6
|11
|17
|-6
|8
|Alt Lig
|17
|Gençlerbirliği
|10
|2
|2
|6
|12
|21
|-9
|8
|Alt Lig
|18
|Osmanlıspor
|10
|2
|1
|7
|13
|21
|-8
|7
|Alt Lig
|O: Oynadığı Maç Sayısı | G: Galibiyet | B: Beraberlik | M: Mağlubiyet | A: Attığı Gol | Y: Yediği Gol | AV: Averaj | P: Puan
Süper Lig'de 10. haftanın son maçında Fenerbahçe, evinde Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından futbolseverler Süper Lig 11. hafta fikstürünü araştırmaya başladı. İnternet üzerinde "Süper Lig fikstürü" olarak arama yapan futbolseverler, merakla önümüzdeki hafta hangi maçların oynanacağını araştırıyor. İşte lig fikstürü...
|Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 11. hafta fikstürü
|Tarih
|Karşılaşma
|03.11.2017 20:00
|GALATASARAY A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ
|04.11.2017 14:00
|KASIMPAŞA A.Ş. - BURSASPOR
|04.11.2017 14:00
|KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
|04.11.2017 16:30
|ANTALYASPOR A.Ş. - KARDEMİR KARABÜKSPOR
|04.11.2017 19:30
|OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ - FENERBAHÇE A.Ş.
|05.11.2017 14:00
|TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR
|05.11.2017 16:30
|EVKUR YENİ MALATYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|05.11.2017 19:30
|DEMİR GRUP SİVASSPOR - ATİKER KONYASPOR
|05.11.2017 19:30
|GÖZTEPE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
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