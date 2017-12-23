Süper Lig'de son puan durumu futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. 2017-2018 sezonunun ilk devresinin son maçları bu hafta oynanıyor. Futbolseverler bir yandan maçların ne zaman olduğunu araştırırken diğer yandan da Süper Lig puan durumunu merak ediyor. İşte 2017-2018 sezonu 17. hafta Süper Lig puan durumu...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (17. HAFTA)

Süper Lig puan durumu, bugün oynanan Bursaspor - Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş ve Atiker Konyaspor - Fenerbahçe maçlarının ardından değişti. İşte güncel Süper Lig puan durumu...

Sıra Takım O G B M A Y AV Puan 1 Fenerbahçe 17 9 6 2 34 20 14 33 2 Medipol Başakşehir 16 10 3 3 29 17 12 33 3 Galatasaray 16 10 2 4 34 21 13 32 4 Beşiktaş 17 8 6 3 29 16 13 30 5 Kayserispor 16 8 6 2 25 17 8 30 6 Göztepe 16 9 3 4 29 23 6 30 7 Trabzonspor 16 8 4 4 32 27 5 28 8 Sivasspor 17 8 2 7 23 27 -4 26 9 Bursaspor 17 7 4 6 28 19 9 25 10 Yeni Malatyaspor 16 5 4 7 20 24 -4 19 11 Kasımpaşa 16 5 4 7 24 29 -5 19 12 Akhisarspor 16 5 4 7 20 27 -7 19 13 Aytemiz Alanyaspor 17 5 3 9 28 33 -5 18 14 Antalyaspor 17 4 5 8 19 31 -12 17 15 Atiker Konyaspor 17 4 3 10 16 23 -7 15 16 Osmanlıspor FK 16 4 2 10 23 32 -9 14 17 Gençlerbirliği 17 3 5 9 20 32 -12 14 18 Karabükspor 16 2 2 12 13 28 -15 8

SÜPER LİG 17. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

22 ARALIK CUMA



Antalyaspor - Alanyaspor: 3-1

23 ARALIK CUMARTESİ



Bursaspor - Gençlerbirliği: 1-1

Sivasspor - Beşiktaş: 2-1

Konyaspor - Fenerbahçe: 1-1

24 ARALIK PAZAR



Kayserispor - Yeni Malatyaspor:

Karabükspor - Trabzonspor:

Kasımpaşa - Başakşehir:

Galatasaray - Göztepe:

25 ARALIK PAZARTESİ



Osmanlıspor - Akhisarspor:

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