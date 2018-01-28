Süper Lig 19. hafta karşılaşmaları oynanmaya devm ediyor. Süper Lig puan durumu oynanan her maç ile değişiyor. Gözler bu hafta yine 4 büyüklerin üstünde. Şampiyonluk yarışında bayrağı hangi takım devralacak? Bunun yanında küme düşmemek için takımların verdiği mücadele de merak ediliyor. İşte Süper Lig güncel puan durumu ve maçların detayları.

SÜPER LİG PUAN DURUMU (28 OCAK 2018)

1. Devre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2. Devre 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY A.Ş. 19 13 2 4 42 23 19 41 2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 18 12 3 3 34 18 16 39 3.FENERBAHÇE A.Ş. 18 10 6 2 36 21 15 36 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 19 10 6 3 33 18 15 36 5.KAYSERİSPOR 19 8 7 4 27 22 5 31 6.GÖZTEPE A.Ş. 19 9 4 6 32 29 3 31 7.TRABZONSPOR A.Ş. 18 8 6 4 35 30 5 30 8.DEMİR GRUP SİVASSPOR 19 8 3 8 24 29 -5 27 9.EVKUR YENİ MALATYASPOR 19 7 5 7 22 24 -2 26 10.BURSASPOR 19 7 4 8 29 25 4 25 11.KASIMPAŞA A.Ş. 19 6 4 9 29 35 -6 22 12.AYTEMİZ ALANYASPOR 19 6 3 10 33 37 -4 21 13.TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 18 5 5 8 23 31 -8 20 14.GENÇLERBİRLİĞİ 19 5 5 9 24 33 -9 20 15.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ 19 5 3 11 26 36 -10 18 16.ANTALYASPOR A.Ş. 18 4 5 9 20 33 -13 17 17.ATİKER KONYASPOR 19 4 4 11 19 27 -8 16 18.KARDEMİR KARABÜKSPOR 18 2 3 13 14 31 -17 9

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI (19. HAFTA)

26 OCAK CUMA

20:00 Gençlerbirliği - Konyaspor: 2-1

20:00 Beşiktaş - Kasımpaşa: 2-1

27 OCAK CUMARTESİ

13:30 Alanyaspor - Bursaspor: 3-1

16:00 Göztepe - Kayserispor: 1-1

19:00 Galatasaray - Osmanlıspor: 2-0

28 OCAK PAZAR

13:34 Yeni Malatyaspor - Sivasspor: 1 - 0

16:00 Akhisarspor - Antalyaspor:

19:00 Trabzonspor - Fenerbahçe:

29 OCAK PAZARTESİ

20:00 Başakşehir - Karabükspor:

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