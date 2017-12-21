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Süper Lig puan durumu (21 Aralık) Süper Lig'de haftanın maçları

Süper Lig puan durumu (21 Aralık)

Süper Lig puan durumu ve haftanın maçları milyonlarca futboslever tarafından araştırılıyor. İşte Süper Lig puan durumu ve ligde bu hafta oynanacak karşılaşmalar...

21 Aralık 2017 Perşembe, 11:47:58 | Güncelleme:

Süper Lig puan durumu, geçtiğimiz hafta oynanan maçlar sonrasında oldukça değişti. Süper Lig'de lider olan Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 2-1 kaybedince liderlik koltuğunu Medipol Başakşehir'e kaptırdı. Öte yandan orta sıralarda da yükselme mücadelesi sürdü. İşte Süper Lig puan durumu ve bu haftanın fikstürü...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (21 ARALIK)

Sıra Takım Adı O G B M A Y Puan Av.
1 İstanbul Başakşehir 16 10 3 3 29 17 33 12
2 Fenerbahçe 16 9 5 2 33 19 32 14
3 Galatasaray 16 10 2 4 34 21 32 13
4 Beşiktaş 16 8 6 2 28 14 30 14
5 Kayserispor 16 8 6 2 25 17 30 8
6 Göztepe 16 9 3 4 29 23 30 6
7 Trabzonspor 16 8 4 4 32 27 28 5
8 Bursaspor 16 7 3 6 27 18 24 9
9 Sivasspor 16 7 2 7 21 26 23 -5
10 Yeni Malatyaspor 16 5 4 7 20 24 19 -4
11 Kasımpaşa 16 5 4 7 24 29 19 -5
12 Akhisar Bld.Genç. 16 5 4 7 20 27 19 -7
13 Alanyaspor 16 5 3 8 27 30 18 -3
14 Konyaspor 16 4 2 10 15 22 14 -7
15 OsmanlıSpor FK 16 4 2 10 23 32 14 -9
16 Medical Park Antalyaspor 16 3 5 8 16 30 14 -14
17 Gençlerbirliği 16 3 4 9 19 31 13 -12
18 Kardemir Karabük 16 2 2 12 13 28 8 -15

SÜPER LİG'DE HAFTANIN MAÇLARI

22.12.2017 | Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor

23.12.2017 | Bursaspor - Gençlerbirliği

23.12.2017 | Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş

23.12.2017 | Atiker Konyaspor - Fenerbahçe

24.12.2017 | Kayserispor - Evkur Yeni Malatyaspor

24.12.2017 | Kardemir Karabükspor - Trabzonspor

24.12.2017 | Kasımpaşa - Medipol Başakşehir

24.12.2017 | Galatasaray - Göztepe

25.12.2017 | Osmanlıspor FK - Teleset Mobilya Akhisarspor

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