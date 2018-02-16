Süper Lig puan durumu, takımını destekleyen futbolseverler tarafından araştırılıyor. Şampiyonluk yarışında rekabetin iyice arttığı Süper Lig'de futbolseverler takımının ligde hangi konumda olduğunu öğrenmek için 'Güncel Süper Lig puan durumu' aramalarını hızlandırdı. Peki, Süper Lig 22. hafta maç sonuçlarına göre puan durumu nasıl? İşte Süper Lig puan durumu ve 22. hafta maç sonuçları...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (GÜNCEL PUAN DURUMU)

Süper Lig puan durumu oynanan maçların ardından anlık olarak güncellenmektedir. İşte Süper Lig 22. hafta maç sonuçlarına göre güncel puan durumu;

O G B M A Y AV P 1 Galatasaray 21 14 2 5 46 25 21 44 2 Başakşehir 21 13 4 4 40 21 19 43 3 Fenerbahçe 21 11 8 2 41 24 17 41 4 Beşiktaş 22 11 8 3 41 21 20 40 5 Kayserispor 21 9 8 4 29 23 6 35 6 Trabzonspor 21 8 9 4 36 31 5 33 7 Göztepe 21 9 6 6 35 32 3 33 8 Sivasspor 21 9 4 8 27 31 -4 31 9 Yeni Malatyaspor 21 7 6 8 24 28 -4 27 10 Bursaspor 21 7 5 9 31 28 3 26 11 Kasımpaşa 21 7 5 9 32 36 -4 26 12 Akhisarspor 21 6 6 9 25 34 -9 24 13 Gençlerbirliği 21 5 7 9 26 35 -9 22 14 Alanyaspor 21 6 3 12 34 40 -6 21 15 Konyaspor 22 5 6 11 23 30 -7 21 16 Antalyaspor 21 5 6 10 24 38 -14 21 17 Osmanlıspor 21 5 4 12 29 40 -11 19 18 Karabükspor 21 3 3 15 15 41 -26 12

SÜPER LİG 22. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

16 ŞUBAT CUMA



Konyaspor - Beşiktaş: 1 - 1

17 ŞUBAT CUMARTESİ



Antalyaspor - Kayserispor:

Sivasspor - Osmanlıspor:

Fenerbahçe - Alanyaspor:

18 ŞUBAT PAZAR



Bursaspor - Yeni Malatyaspor:

Karabükspor - Akhisarspor:

Trabzonspor - Başakşehir:

Kasımpaşa - Galatasaray:

19 ŞUBAT PAZARTESİ



Gençlerbirliği - Göztepe: