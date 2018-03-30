Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Milli takımlar hazırlık maçları nedeniyle bir hafta ara verilen Süper Lig'de 27. hafta maçları başladı. 30 Mart'ta oynanan Sivasspor - Karabükspor maçı ile perdesi açılan Süper Lig'de puan durumu tablosu da yeniden şekillenmeye başladı. Süper Lig puan durumu nasıl? İşte Süper Lig güncel puan durumu tablosu ve 27. hafta maç sonuçları...

SÜPER LİG 27. HAFTA PUAN DURUMU (GÜNCEL)

Süper Lig'in 27. hafta açılış maçında Sivasspor ile Karabükspor karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sivaspor rakibini 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Öte yandan yarın şampiyonluk için yarışan Beşiktaş, Alanyaspor'u evinde konuk edecek. Akhisarspor deplasmanına konuk olacak olan Başakşehir ise Pazar günü saat 16.00'da sahaya çıkacak. Aynı gün şampiyonluk yarışında zirvede olan Galatasaray ise Trabzonspor'u saat 19.00'da konuk edecek. İşte Süper Lig 27. hafta oynan maç sonuçlarına göre güncel puan durumu tablosu...

O G B M A Y AV P 1 Galatasaray 26 17 3 6 61 28 33 54 2 Başakşehir 26 16 5 5 46 26 20 53 3 Beşiktaş 26 14 8 4 47 23 24 50 4 Fenerbahçe 26 13 9 4 49 30 19 48 5 Trabzonspor 26 11 9 6 45 37 8 42 6 Kayserispor 26 11 8 7 36 32 4 41 7 Sivasspor 27 12 5 10 37 38 -1 41 8 Göztepe 26 11 7 8 39 39 0 40 9 Akhisarspor 26 9 7 10 36 40 -4 34 10 Yeni Malatyaspor 26 9 7 10 29 35 -6 34 11 Bursaspor 26 9 6 11 34 35 -1 33 12 Kasımpaşa 26 8 7 11 41 46 -5 31 13 Alanyaspor 26 8 4 14 41 47 -6 28 14 Antalyaspor 26 7 7 12 31 47 -16 28 15 Osmanlıspor 26 7 6 13 38 45 -7 27 16 Gençlerbirliği 26 6 9 11 31 39 -8 27 17 Konyaspor 26 6 6 14 26 36 -10 24 18 Karabükspor 27 3 3 21 18 62 -44 12

SÜPER LİG 27. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

30 MART CUMA

Sivasspor - Karabükspr: 1 - 0

31 MART CUMARTESİ

Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği:

Antalyaspor - Bursaspor:

Beşiktaş - Alanyaspor:

1 NİSAN PAZAR

Osmanlıspor - Konyaspor:

Göztepe - Kasımpaşa:

Akhisarspor - Başakşehir:

Galatasaray - Trabzonspor:

2 NİSAN PAZARTESİ

Kayserispor - Fenerbahçe: