Süper Lig puan durumu, ligin 26. haftasında oynanan maçlarla yeniden şekilleniyor. 2017-2018 Süper Lig sezonunda şampiyonluk yarışında yer alan Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin rekabeti hız kesmiyor. Dün oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde 1 puan alan Galatasaray zirvedeki yerini korudu. Başakşehir ile Beşiktaş ise 50 puanla Galatasaray'ın ardından geliyor. İki takımın da bu akşam oynanacak maç ile puan durumu tablosunda hangi sıraya gelecekleri merak ediliyor. İşte Süper Lig güncel puan durmu ve 26. hafta maç sonuçları...

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU - (26. HAFTA)

O G B M A Y AV P 1 Galatasaray 26 17 3 6 61 28 33 54 2 Beşiktaş 25 14 8 3 47 22 25 50 3 Başakşehir 25 15 5 5 45 26 19 50 4 Fenerbahçe 26 13 9 4 49 30 19 48 5 Kayserispor 26 11 8 7 36 32 4 41 6 Göztepe 26 11 7 8 39 39 0 40 7 Trabzonspor 25 10 9 6 41 36 5 39 8 Sivasspor 26 11 5 10 36 38 -2 38 9 Yeni Malatyaspor 25 9 7 9 28 31 -3 34 10 Akhisarspor 26 9 7 10 36 40 -4 34 11 Bursaspor 26 9 6 11 34 35 -1 33 12 Kasımpaşa 26 8 7 11 41 46 -5 31 13 Alanyaspor 26 8 4 14 41 47 -6 28 14 Antalyaspor 26 7 7 12 31 47 -16 28 15 Osmanlıspor 26 7 6 13 38 45 -7 27 16 Gençlerbirliği 26 6 9 11 31 39 -8 27 17 Konyaspor 26 6 6 14 26 36 -10 24 18 Karabükspor 26 3 3 20 18 61 -43 12

SÜPER LİG 26. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

16 MART CUMA

Kasımpaşa - Antalyaspor: 2-3

Karabükspor - Osmanlıspor: 0-4

17 MART CUMARTESİ

Gençlerbirliği - Akhisarspor: 1-1

Bursaspor - Sivasspor: 1-0

Fenerbahçe - Galatasaray: 0-0

18 MART PAZAR

Konyaspor - Kayserispor: 2-0

Alanyaspor - Göztepe: 1-1

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor:

Başakşehir - Beşiktaş: