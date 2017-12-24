Süper Lig'de 17. hafta maçları tamamlanmak üzere. Süper Lig'de Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor deplasmanında beklemediği bir yenilgi aldı. Sivasspor, güçlü rakibini 2-1 yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Diğer yandan Süper Lig'de haftanın önemli maçlarından birinde Fenerbahçe, Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bugün oynanan karşılaşmaların ardından da ligde puan durumu oldukça değişti, Başakşehir ligi lider bitirmeyi garantiledi. İşte Süper Lig puan durumu...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (17. HAFTA)

Süper Lig puan durumu, dün oynanan Bursaspor - Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş ve Atiker Konyaspor - Fenerbahçe maçlarının ardından ve bugün oynanan Kayserispor - Yeni Malatyaspor, Karabükspor - Trabzonspor ve Kasımpaşa - Başakşehir maçları ile puan durumunda görünüm değişti. İşte güncel Süper Lig puan durumu...

Sıra Takım O G B M A Y AV Puan 1 Medipol Başakşehir 17 11 3 3 31 18 13 36 2 Fenerbahçe 17 9 6 2 34 20 14 33 3 Galatasaray 16 10 2 4 34 21 13 32 4 Beşiktaş 17 8 6 3 29 16 13 30 5 Kayserispor 17 8 6 3 25 18 7 30 6 Göztepe 16 9 3 4 29 23 6 30 7 Trabzonspor 17 8 5 4 33 28 5 29 8 Sivasspor 17 8 2 7 23 27 -4 26 9 Bursaspor 17 7 4 6 28 19 9 25 10 Yeni Malatyaspor 17 6 4 7 21 24 -3 22 11 Kasımpaşa 17 5 4 8 25 31 -6 19 12 Akhisarspor 16 5 4 7 20 27 -7 19 13 Aytemiz Alanyaspor 17 5 3 9 28 33 -5 18 14 Antalyaspor 17 4 5 8 19 31 -12 17 15 Atiker Konyaspor 17 4 3 10 16 23 -7 15 16 Osmanlıspor FK 16 4 2 10 23 32 -9 14 17 Gençlerbirliği 17 3 5 9 20 32 -12 14 18 Karabükspor 17 2 3 12 14 29 -15 9

SÜPER LİG 17. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

22 ARALIK CUMA



Antalyaspor - Alanyaspor: 3-1

23 ARALIK CUMARTESİ



Bursaspor - Gençlerbirliği: 1-1

Sivasspor - Beşiktaş: 2-1

Konyaspor - Fenerbahçe: 1-1

24 ARALIK PAZAR



Kayserispor - Yeni Malatyaspor: 0-1

Karabükspor - Trabzonspor: 1-1

Kasımpaşa - Başakşehir: 1-2

Galatasaray - Göztepe:

25 ARALIK PAZARTESİ



Osmanlıspor - Akhisarspor:

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