Süper Lig 28. haftada bu akşam oynanan Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ile Süper Lig 28. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Medipol Başakşehir Yeni Malatyaspor’u 1-0'lık skor ile yenerek liderlik sıralamasında ilk sıraya oturarak koltuğun sahibi olmuştu. Galatsaray'ın bu haftaki performansı o yüzden çok merak ediliyordu. Antalyaspor, Karabükspor'u 2-1'lik skor ile geçerek üç puanı kaptı. Ligin merak edilen diğer maçı Beşiktaş Göztepe'ydi. Beşiktaş 5-1'lik skorla kendini gösterdi. İşte Süper Lig'de son puan durumu...

SÜPER LİG 28. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE OYNANAN MAÇLAR

06.04.2018 20:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 1 - 0 EVKUR YENİ MALATYASPOR

07.04.2018 13:30 KARDEMİR KARABÜKSPOR 1 - 2 ANTALYASPOR A.Ş.

07.04.2018 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. 4 - 0 KAYSERİSPOR

07.04.2018 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 5 - 1 GÖZTEPE A.Ş.

08.04.2018 13:30 ATİKER KONYASPOR 5 - 0 DEMİR GRUP SİVASSPOR

08.04.2018 16:00 AYTEMİZ ALANYASPOR 3 - 1 TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR

08.04.2018 16:00 BURSASPOR 0 - 1 KASIMPAŞA A.Ş.

08.04.2018 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. 2 - 0 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ

09.04.2018 20:00 GENÇLERBİRLİĞİ 1 - 0 GALATASARAY A.Ş.

SÜPER LİG 28. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 28 18 5 5 49 27 22 59 2.GALATASARAY A.Ş. 28 18 3 7 63 30 33 57 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 28 16 8 4 53 24 29 56 4.FENERBAHÇE A.Ş. 28 15 9 4 56 30 26 54 5.TRABZONSPOR A.Ş. 28 12 9 7 50 39 11 45 6.KAYSERİSPOR 28 11 8 9 36 41 -5 41 7.DEMİR GRUP SİVASSPOR 28 12 5 11 37 43 -6 41 8.GÖZTEPE A.Ş. 28 11 7 10 40 46 -6 40 9.KASIMPAŞA A.Ş. 28 10 7 11 44 46 -2 37 10.EVKUR YENİ MALATYASPOR 28 10 7 11 33 37 -4 37 11.TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 28 9 7 12 38 45 -7 34 12.ANTALYASPOR A.Ş. 28 9 7 12 35 48 -13 34 13.BURSASPOR 28 9 6 13 34 38 -4 33 14.AYTEMİZ ALANYASPOR 28 9 4 15 44 49 -5 31 15.GENÇLERBİRLİĞİ 28 7 9 12 33 43 -10 30 16.ATİKER KONYASPOR 28 7 7 14 31 36 -5 28 17.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ 28 7 7 14 38 47 -9 28 18.KARDEMİR KARABÜKSPOR 28 3 3 22 19 64 -45 12