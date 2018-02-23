Süper Lig puan durumu, futbolseverler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Süper Lig'in 23. haftası Galatasaray-Bursaspor ve Akhisarspor-Konyaspor maçları ile açılacak. Ayriyeten ligin bu haftası, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Futbolseverler, heyecan dozu yüksek geçecek Süper Lig'in bu haftasında puan durumu ile maç sonuçlarını merak ediyor. Peki, Süper Lig güncel puan durumu nasıl? İşte Süper Lig puan durumu ve 23. hafta maç sonuçları..

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig puan durumu güncel haliyle sayfamızda. Süper Lig'de perde saat 20.00'de Galatasaray-Bursaspor, Akhisarspor-Konyaspor maçları ile açılacak. Maç sonuçları açıklandıktan sonra Süper Lig puan durumu tablosı anlık güncellenecek.

O G B M A Y AV P 1 Başakşehir 22 14 4 4 41 21 20 46 2 Galatasaray 22 14 2 6 47 27 20 44 3 Fenerbahçe 22 12 8 2 44 24 20 44 4 Beşiktaş 22 11 8 3 41 21 20 41 5 Kayserispor 22 9 8 5 30 25 5 35 6 Sivasspor 22 10 4 8 30 33 -3 34 7 Trabzonspor 22 8 9 5 36 32 4 33 8 Göztepe 22 9 6 7 35 35 0 33 9 Kasımpaşa 22 8 5 9 34 37 -3 29 10 Yeni Malatyaspor 22 7 7 8 24 28 -4 28 11 Bursaspor 22 7 6 9 31 28 3 27 12 Akhisarspor 22 7 6 9 28 34 -6 27 13 Gençlerbirliği 22 6 7 9 29 35 -6 25 14 Antalyaspor 22 6 6 10 26 39 -13 24 15 Konyaspor 22 5 6 11 23 30 -7 21 16 Alanyaspor 22 6 3 13 34 43 -9 21 17 Osmanlıspor 22 5 4 13 31 43 -12 19 18 Karabükspor 22 3 3 16 15 44 -29 12

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

Süper Lig 23. hafta maç sonuçları, karşılaşmaların sona ermesinin ardından anlık olarak güncellenecek.

23 ŞUBAT CUMA

Galatasaray - Bursaspor:

Akhisarspor - Konyaspor:

24 ŞUBAT CUMARTESİ

Kayserispor - Kasımpaşa:

Alanyaspor - Trabzonspor:

25 ŞUBAT PAZAR

Osmanlıspor - Antalyaspor:

Yeni Malatyaspor - Karabükspor:

Göztepe - Sivasspor:

Beşiktaş - Fenerbahçe:

26 ŞUBAT PAZARTESİ

Başakşehir - Gençlerbirliği: