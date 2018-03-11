İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun’ın internet sitesi, Spor Toto Süper Lig için övgü dolu ifadeler kullandı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Şampiyonluk yarışındaki çekişmenin vurgulandığı haberde, Süper Lig’de Gomis, Adebayor, Babel, Negredo, Skrtel ve Soldado gibi yıldızların forma giydiği belirtilerek, “Premier Lig veya La Liga’yı unutun. Avrupa’nın en heyecanlı ligi Süper Lig” ifadeleri kullanıldı.