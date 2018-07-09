Süper Lig'de yeni sezon heyecanı geldi çattı! Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adını taşıyacak olan yeni sezonun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim tesislerinde gerçekleştirildi! Son şampiyon Galatasaray, ilk hafta maçında yıllar sonra Süper Lig'e dönen Ankaragücü'ne konuk olacak. Fenerbahçe, ilk hafta evinde Bursaspor ile karşılaşacak. Başakşehir ile Trabzonspor, yine ilk hafta İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Beşiktaş da sezon açılışını evinde Akhisarspor'la yapacak.

1. HAFTA

MKE Ankaragücü - Galatasaray

Başakşehir - Trabzonspor

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

Demir Grup Sivasspor - Alanyaspor



Beşiktaş - Teleset Mobilya Akhisarspor

Atiker Konyaspor - BŞB Erzurumspor

Kayserispor - Antalyaspor

Fenerbahçe - Bursaspor

Göztepe - Yeni Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun derbi tarihleri de belli oldu. İşte Süper Lig'de yeni sezonun derbileri ve haftaları!

DERBİ HAFTALARI

4. Hafta: Trabzonspor-Galatasaray

6. Hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

11. Hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

13. Hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

14. Hafta: Beşiktaş-Galatasaray

16. Hafta: Beşiktaş-Trabzonspor

GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ

Süper Lig'de Galatasaray'ın 2018-2019 sezonu fikstürü

Ankaragücü (D)

Göztepe

Alanyaspor

Trabzonspor (D)

Kasımpaşa

Akhisarspor (D)

Erzurumspor

Antalyaspor (D)

Bursaspor

Malatyaspor (D)

Fenerbahçe

Kayserispor (D)

Konyaspor

Beşiktaş (D)

Rizespor

Başakşehir (D)

Demir Grup Sivasspor



FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonu fikstürü

Bursaspor

Malatyaspor (D)

Göztepe (D)

Kayserispor

Konyaspor (D)

Beşiktaş

Rizespor (D)

Başakşehir

Sivasspor (D)

Ankaragücü

Galatasaray (D)

Alanyaspor

Trabzonspor (D)

Kasımpaşa

Akhisar (D)

Erzurumspor

Antalyaspor (D)

BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ

Süper Lig'de Beşiktaş'ın 2018-2019 sezonu fikstürü

Akhisarspor

Erzurumspor (D)

Antalyaspor

Bursaspor (D)

Malatyaspor

Fenerbahçe (D)

Kayserispor

Konyaspor (D)

Göztepe (D)

Rizespor

Başakşehir (D)

Sivasspor

Ankaragücü (D)

Galatasaray

Alanyaspor (D)

Trabzonspor

Kasımpaşa (D)



LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR NE ZAMAN BİTİYOR?

Süper Lig'de yeni sezon 10, 11, 12 ve 13 Ağustos'ta oynanacak müsabakalarla başlayacak. Lig, 26 Mayıs 2019'da yapılacak maçlarla sona erecek. Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu, Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in ismiyle oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunun Lefter Küçükandonyadis Sezonu olarak oynanmasını kararlaştırdığı belirtildi.

A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden olan, "Futbolun Ordinaryüsü" lakaplı Lefter Küçükandonyadis'in, Türk futboluna yaptığı unutulmaz katkılarla tüm sporseverlerin sevgi ve saygısını kazandığı aktarıldı.

Spor Toto Süper Lig, önceki yıllarda Süleyman Seba, Hasan Doğan, Turgay Şeren ve İlhan Cavcav gibi futbolun unutulmaz isimleri anısına oynanmıştı.

BU SEZON İLK 'VAR'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2018-2018 sezonu için profesyonel lig statülerini ilan ederken, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başlanacağı kaydedildi.

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulu tarafından kabul edilen Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig statülerinin bugün itibarıyla yürürlüğe girdiği aktarıldı.

Statüde en dikkat çekici değişiklik, VAR sisteminin uygulanacağının ilanı oldu. VAR sisteminin, Süper Lig maçları ile 1. Lig play-off etabı müsabakalarında kullanılacağı ifade edildi.