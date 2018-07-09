Süper Lig'de yeni sezon heyecanı geldi çattı! Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adını taşıyacak olan yeni sezonun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim tesislerinde gerçekleştirildi! Son şampiyon Galatasaray, ilk hafta maçında yıllar sonra Süper Lig'e dönen Ankaragücü'ne konuk olacak. Fenerbahçe, ilk hafta evinde Bursaspor ile karşılaşacak. Başakşehir ile Trabzonspor, yine ilk hafta İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Beşiktaş da sezon açılışını evinde Akhisarspor'la yapacak.
1. HAFTA
MKE Ankaragücü - Galatasaray
Başakşehir - Trabzonspor
Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
Demir Grup Sivasspor - Alanyaspor
Beşiktaş - Teleset Mobilya Akhisarspor
Atiker Konyaspor - BŞB Erzurumspor
Kayserispor - Antalyaspor
Fenerbahçe - Bursaspor
Göztepe - Yeni Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun derbi tarihleri de belli oldu. İşte Süper Lig'de yeni sezonun derbileri ve haftaları!
DERBİ HAFTALARI
4. Hafta: Trabzonspor-Galatasaray
6. Hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
11. Hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
13. Hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe
14. Hafta: Beşiktaş-Galatasaray
16. Hafta: Beşiktaş-Trabzonspor
GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ
Süper Lig'de Galatasaray'ın 2018-2019 sezonu fikstürü
Ankaragücü (D)
Göztepe
Alanyaspor
Trabzonspor (D)
Kasımpaşa
Akhisarspor (D)
Erzurumspor
Antalyaspor (D)
Bursaspor
Malatyaspor (D)
Fenerbahçe
Kayserispor (D)
Konyaspor
Beşiktaş (D)
Rizespor
Başakşehir (D)
Demir Grup Sivasspor
FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonu fikstürü
Bursaspor
Malatyaspor (D)
Göztepe (D)
Kayserispor
Konyaspor (D)
Beşiktaş
Rizespor (D)
Başakşehir
Sivasspor (D)
Ankaragücü
Galatasaray (D)
Alanyaspor
Trabzonspor (D)
Kasımpaşa
Akhisar (D)
Erzurumspor
Antalyaspor (D)
BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ
Süper Lig'de Beşiktaş'ın 2018-2019 sezonu fikstürü
Akhisarspor
Erzurumspor (D)
Antalyaspor
Bursaspor (D)
Malatyaspor
Fenerbahçe (D)
Kayserispor
Konyaspor (D)
Göztepe (D)
Rizespor
Başakşehir (D)
Sivasspor
Ankaragücü (D)
Galatasaray
Alanyaspor (D)
Trabzonspor
Kasımpaşa (D)
LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR NE ZAMAN BİTİYOR?
Süper Lig'de yeni sezon 10, 11, 12 ve 13 Ağustos'ta oynanacak müsabakalarla başlayacak. Lig, 26 Mayıs 2019'da yapılacak maçlarla sona erecek. Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu, Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in ismiyle oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunun Lefter Küçükandonyadis Sezonu olarak oynanmasını kararlaştırdığı belirtildi.
A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden olan, "Futbolun Ordinaryüsü" lakaplı Lefter Küçükandonyadis'in, Türk futboluna yaptığı unutulmaz katkılarla tüm sporseverlerin sevgi ve saygısını kazandığı aktarıldı.
Spor Toto Süper Lig, önceki yıllarda Süleyman Seba, Hasan Doğan, Turgay Şeren ve İlhan Cavcav gibi futbolun unutulmaz isimleri anısına oynanmıştı.
BU SEZON İLK 'VAR'
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2018-2018 sezonu için profesyonel lig statülerini ilan ederken, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başlanacağı kaydedildi.
TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulu tarafından kabul edilen Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig statülerinin bugün itibarıyla yürürlüğe girdiği aktarıldı.
Statüde en dikkat çekici değişiklik, VAR sisteminin uygulanacağının ilanı oldu. VAR sisteminin, Süper Lig maçları ile 1. Lig play-off etabı müsabakalarında kullanılacağı ifade edildi.
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