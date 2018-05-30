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Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti

30.05.2018 - 16:27 | Güncelleme:

Süper Lig ekiplerinin yıldız transferleri ve takımlarındaki ilk günlerinden fotoğraflar...

  • 1 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    1 | 83

    YILDIZLAR TÜRKİYE'YE BÖYLE GELDİ... 

    Okocha

  • 2 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    2 | 83

    Robinho

  • 3 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    3 | 83

    Elmander

  • 4 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    4 | 83

    Sow

  • 5 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    5 | 83

    Drogba

  • 6 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    6 | 83

    Simao - Almeida - Fernandes

  • 7 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    7 | 83

    Guti

  • 8 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    8 | 83

    Kewell

  • 9 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    9 | 83

    Kezman

  • 10 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    10 | 83

    Bosingwa - Malouda

  • 11 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    11 | 83

    Sneijder

  • 12 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    12 | 83

    Ariel Ortega

  • 13 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    13 | 83

    Roberto Carlos

  • 14 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    14 | 83

    Alex de Souza

  • 15 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    15 | 83

    Milan Baros

  • 16 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    16 | 83

    Hagi

  • 17 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    17 | 83

    Elano

  • 18 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    18 | 83

    Babel

  • 19 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    19 | 83

    Mario Jardel 

  • 20 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    20 | 83

    Güiza

  • 21 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    21 | 83

    Hagi

  • 22 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    22 | 83

    Quaresma

  • 23 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    23 | 83

    Malouda

  • 24 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    24 | 83

    Dirk Kuyt

  • 25 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    25 | 83

    Frank de Boer

  • 26 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    26 | 83

    Meireles

  • 27 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    27 | 83

    Lincoln

  • 28 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    28 | 83

    Anderson

  • 29 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    29 | 83

    Appiah

  • 30 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    30 | 83

    Ricardinho

  • 31 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    31 | 83

    Kleberson

  • 32 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    32 | 83

    Ferrari

  • 33 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    33 | 83

    Hooijdonk

  • 34 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    34 | 83

    Gekas

  • 35 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    35 | 83

    Lugano

  • 36 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    36 | 83

    Andre Santos

  • 37 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    37 | 83

    Jo

  • 38 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    38 | 83

    Muslera

  • 39 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    39 | 83

    Melo

  • 40 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    40 | 83

    Darius Vassell

  • 41 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    41 | 83

    Anelka

  • 42 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    42 | 83

    John Carew

  • 43 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    43 | 83

    Rapaic

  • 44 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    44 | 83

    Mario Gomez

  • 45 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    45 | 83

    Demba Ba

  • 46 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    46 | 83

    Van Persie

  • 47 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    47 | 83

    Nani

  • 48 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    48 | 83

    Eto'o

  • 49 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    49 | 83

    Hleb

  • 50 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    50 | 83

    Oscar Cardozo

  • 51 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    51 | 83

    Emmanuel Eboue

  • 52 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    52 | 83

    Ujfalusi

  • 53 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    53 | 83

    Roysthon Drenthe

  • 54 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    54 | 83

    Podolski

  • 55 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    55 | 83

    Makoun

  • 56 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    56 | 83

    Diego Ribas

  • 57 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    57 | 83

    Adriano

  • 58 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    58 | 83

    Sosa

  • 59 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    59 | 83

    De Jong

  • 60 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    60 | 83

    Vagner Love

  • 61 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    61 | 83

    Cicinho

  • 62 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    62 | 83

    Bruno Alves

     

  • 63 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    63 | 83

    Sebastian Frey

  • 64 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    64 | 83

    Yakubu

  • 65 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    65 | 83

    Lens

  • 66 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    66 | 83

    M'Bia

  • 67 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    67 | 83

    Goran Pandev

  • 68 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    68 | 83

    Taiwo

  • 69 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    69 | 83

    Rebrov

  • 70 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    70 | 83

    Geremi

  • 71 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    71 | 83

    Pepe

  • 72 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    72 | 83

    Gomis

  • 73 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    73 | 83

    Valbuena

  • 74 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    74 | 83

    Menez

  • 75 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    75 | 83

    Arouna Kone

  • 76 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    76 | 83

    Gyan

  • 77 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    77 | 83

    Negredo

  • 78 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    78 | 83

    Belhanda

  • 79 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    79 | 83

    Feghouli

  • 80 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    80 | 83

    Fernando

  • 81 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    81 | 83

    Medel

  • 82 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    82 | 83

    Soldado

  • 83 Süper Lig'in yıldızları böyle gelmişti
    83 | 83

    Nasri

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