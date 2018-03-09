Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe günü gerçekleştirilen ' Süper Loto' çekilişinde, 542. hafta heyecanı yaşandı. Tam 542 haftadır Süper Loto çekilişi yapılan oyunda 6 bilen bir kişi 14 milyon 29 bin 814 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 118 kişi 7 bin 490 lira 75'er kuruş, 4 bilen 5 bin 515 kişi 171 lira 70'er kuruş, 3 bilen 112 bin 792 kişi 14 lira 55'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinden yatırdığı bildirildi.

Dağıtılan ikramiye tutarının 17 milyon 501 bin 771 lira 60 kuruş olduğu çekilişte, hasılattan KDV olarak 2 milyon 505 bin 311 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 402 bin 812 lira 23 kuruş kamuya aktarılacak.

Süper Loto Çekiliş Sonuçları 9 Mart 2018

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Süper Loto'da 6 bilen kişi sayısı : 1

Süper Loto'da 5 bilen kişi sayısı : 118

Süper Loto'da 4 bilen kişi sayısı : 5.515

Süper Loto'da 3 bilen kişi sayısı : 112.792



Süper Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 14.029.814,00 TL

Süper Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7.490,75 TL

Süper Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 171,70 TL

Süper Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 14,55 TL



Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANTALYA / MURATPAŞA





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