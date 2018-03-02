Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe günü gerçekleştirilen ' Süper Loto' çekilişinde, 541. hafta heyecanı yaşandı. Tam 541 haftadır Süper Loto çekilişi yapılan oyunda bu hafta 6 bilen çıkmayınca 11 milyon 189 bin 116 lira 56 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 53 kişi 15 bin 320 lira 15'er kuruş, 4 bilen 4 bin 36 kişi 216'şar lira, 3 bilen 89 bin 352 kişi 16 lira 85'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Beşinci kez devreden çekilişte, 3 milyon 189 bin 325 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 301 bin 905 lira 59 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 288 bin 671 lira 24 kuruş kamuya aktarılacak.

Süper Loto Çekiliş Sonuçları 1 Mart 2018

01

08

12

42

49

53

Süper Loto'da 6 bilen kişi sayısı : 5. Devir

Süper Loto'da 5 bilen kişi sayısı : 53

Süper Loto'da 4 bilen kişi sayısı : 4.036

Süper Loto'da 3 bilen kişi sayısı : 89.352



Süper Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11.189.116,56 TL

Süper Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15.320,15 TL

Süper Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 216,00 TL

Süper Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 16,85 TL





Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: Haftaya Devretti

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER