Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe günü gerçekleştirilen ' Süper Loto' çekilişinde, 552. hafta heyecanı yaşandı. Tam 552 haftadır Süper Loto çekilişi yapılan oyunun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 493 bin 56 lira 41 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 51 kişi 9 bin 108 lira 5'er kuruş, 4 bilen 2 bin 733 kişi 183 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 56 bin 204 kişi 15 lira 30'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Devreden çekilişte, 1 milyon 824 bin 844 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 318 bin 381 lira 93 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 737 bin 311 lira 21 kuruş kamuya aktarılacak.

Süper Loto Çekiliş Sonuçları 17 Mayıs 2018

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Süper Loto'da 6 bilen kişi sayısı : 1. Devir

Süper Loto'da 5 bilen kişi sayısı : 51

Süper Loto'da 4 bilen kişi sayısı : 2.733

Süper Loto'da 3 bilen kişi sayısı : 56.204

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.493.056,41 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 9.108,05 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 183,10 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,30 TL

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: Devretti

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