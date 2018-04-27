Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe günü gerçekleştirilen ' Süper Loto' çekilişinde, 549. hafta heyecanı yaşandı. Tam 549 haftadır Süper Loto çekilişi yapılan oyunun bu haftaki çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 499 bin 67 lira ikramiye haftaya devretti

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 499 bin 67 lira 56 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 48 kişi 11 bin 782 lira 5'er kuruş, 4 bilen 3 bin 383 kişi 179 lira 55'er kuruş, 3 bilen 71 bin 320 kişi 14 lira 70'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Devreden çekilişte, 2 milyon 221 bin 360 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 606 bin 817 lira 59 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 897 bin 520 lira 4 kuruş kamuya aktarılacak.

Süper Loto Çekiliş Sonuçları 26 Nisan 2018

8,

18,

19,

30,

33 ve 45

Süper Loto'da 6 bilen kişi sayısı : 2. Devir

Süper Loto'da 5 bilen kişi sayısı : 48

Süper Loto'da 4 bilen kişi sayısı : 3.383

Süper Loto'da 3 bilen kişi sayısı : 71.320

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.499.067,56 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11.782,05 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 179,55 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 14,70 TL

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: Devretti

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