Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe günü gerçekleştirilen ' Süper Loto' çekilişinde, 546. hafta heyecanı yaşandı. Tam 546 haftadır Süper Loto çekilişi yapılan oyunun bu haftaki çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 696 bin 277 lira 85 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 65 kişi 9 bin 359 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 361 kişi 194 lira 65'er kuruş, 3 bilen 70 bin 211 kişi 16 lira 5'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

İkinci kez devreden çekilişte, 2 milyon 389 bin 479 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 726 bin 327 lira 22 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 965 bin 446 lira 28 kuruş kamuya aktarılacak.

Süper Loto Çekiliş Sonuçları 5 Nisan 2018

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Süper Loto'da 6 bilen kişi sayısı : 2. Devir

Süper Loto'da 5 bilen kişi sayısı : 65

Süper Loto'da 4 bilen kişi sayısı : 3.361

Süper Loto'da 3 bilen kişi sayısı : 70.211



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.696.277,85 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 9.359,60 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 194,65 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 16,05 TL





Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: Haftaya devretti

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