İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " Süper Loto " olarak da ifade edilen şans oyununda heyecan doruktaydı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 553'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu. İşte 24 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları.

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 221 bin 537 lira 35 kuruş haftaya devredildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 41 kişi 13 bin 117 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 926 kişi 197 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 61 bin 654 kişi 16 lira 15'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, 2 milyon 112 bin 585 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 526 bin 591 lira 90 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 853 bin 570 lira 21 kuruş kamuya aktarıldı.

Süper Loto Çekiliş Sonuçları 24 Mayıs 2018

06

11

34

40

49

50

Süper Loto'da 6 bilen kişi sayısı : 2. Devir

Süper Loto'da 5 bilen kişi sayısı : 41

Süper Loto'da 4 bilen kişi sayısı : 2.926

Süper Loto'da 3 bilen kişi sayısı : 61.654



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.221.537,35 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 13.117,50 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 197,90 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 16,15 TL

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: Devretti

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