Süper Loto üst üste 11 hafta devredince vatandaşın büyük ikramiye hayalleri de büyüdü. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde geçen hafta da 6 bilen çıkmamış ve böylelikle üst üste 11 hafta devreden büyük ikramiyenin tutarı 34 milyonu aşmıştı. Bu hafta Süper Loto büyük ikramiyesinin 42 milyonu aşması bekleniyor. Hal böyle olunca vatandaşında Süper Loto'ya ilgisi büyük oldu. Özellikle Milli Piyango'nun 2016 ve 2017 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği Antalya'da bayiler önünde uzun kuyruklar oluştu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 25 OCAK 2018

Süper Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan binasında saat 21.15'te gerçekleştirilecek. MPİ internet sitesinde canlı olarak yayınlanacak çekiliş sonuçlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

6 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 5 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 4 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 3 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye ***

SÜPER LOTO'DA REKOR 49,8 MİLYON LİRA

Süper Loto'da rekor ikramiye 2009 yılında 49,8 milyon lira ile kırılmıştı. Süper Loto'da 12 haftalık devrin ardından 12 Mart 2009'da yapılan çekilişte 6 bilen iki kişiye toplam 49,8 milyon lira verilmişti. Süper Loto'dan 1 kişi, 6 Temmuz 2017'de 37,8 milyon lira kazanmıştı.

HAYALLER BÜYÜDÜ, BAYİ ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Milli Piyango'nun 2016 ve 2017 yılbaşı özel çekilişlerinde büyük ikramiyenin isabet ettiği Antalya'da, vatandaşlar Süper Loto bayileri önünde kuyruk oluşturdu. Kentin kalabalık noktalarından Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi'ndeki bayilere gelen yüzlerce kişi Süper Loto oynadı.

Bayi sorumlusu Kadir İşlek, Süper Loto'nun 11 haftadır devretmesinin, ilgiyi daha da artırdığını söyledi. İşlek, diğer şans oyunlarına oranla bu hafta ilginin Süper Loto'ya yoğunlaştığını anlattı.

Süper Loto kuponu dolduran üniversite öğrencisi Eylem Çağla, büyük ikramiyenin kendisine çıkması halinde dünya turuna çıkmayı hayal ettiğini söyledi. Eylem Çağla, adım adım dünyayı dolaşacağım dedi.

Daha önce Süper Loto'da ikramiye kazandığını belirten Fatma Boz ise Süper Loto kuponunu kendisi doldurdu. Uzun uzun düşünerek rakamları işaretleyen Boz, Bu yaştan sonra çıkacak ikramiye çocuklarıma yarayacaktır. Kendime bir ev ve araba almak istiyorum diye konuştu.

Şans arayan Antalyalılardan Metin Kerekeye de kendisine çıkması halinde iş yeri açıp istihdam sağlamak istediğini vurguladı. Aşçı olduğunu belirten Kerekeye, Bir restoran açıp 40 kişiye ekmek kapısı aralamak istiyorum. Şu an işsizim. Belki de kendi işimin patronu olurum. İnsanlara da iş ve aş vermek en güzel duygu dedi.

SÜPER LOTO'NU GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından geçen hafta (18 Ocak) gerçekleştirilen 535. Süper Loto çekilişinde 11. devir gerçekleşti. Çekiliş sonucunda 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye olan 34 milyon 56 bin 110 lira 65 kuruş haftaya devretti. Süper Loto'da 5 bilen 182 kişi 11 bin 524 lira 5 kuruş, 4 bilen 11 bin 636 kişi 193 lira 25 kuruş, 3 bilen 251 bin 963 kişi 15 lira 45 kuruş ikramiye kazandı.

6 Bilen Kişi Sayısı 11. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 34.056.110,65 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 182 Kişi Başına Düşen İkramiye 11.524,05 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 11.636 Kişi Başına Düşen İkramiye 193,25 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 251.963 Kişi Başına Düşen İkramiye 15,45 TL

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Süper Loto çekilişleri, her hafta düzenli olarak Perşembe akşamları Milli Piyango İdaresi tarafından yapılmaktadır. Ankara Balgat binası çekiliş salonunda noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekilişleri saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişlerin tamamlanması ve kazanan numaraların belirlenmesi ise en geç 21:45'tir.

En geç saat 21:45'ten itibaren Süper Loto sonuçları erişime açılmaktadır. Vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden Süper Loto'da kazanan numaraları ve ikramiye bilgilerini görüntüleyebilir.

Öte yandan Süper Loto sonuçları resmen açıklandığında, Habertürk Şans Oyunları sayfasına da sonuçlar eklenmektedir. Çekiliş sonuçları açıklandığında vatandaşlar Süper Loto sonuçlarını Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de görüntüleyebilir.

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