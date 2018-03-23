Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe günü gerçekleştirilen ' Süper Loto' çekilişinde, 544. hafta heyecanı yaşandı. Tam 544 haftadır Süper Loto çekilişi yapılan oyunda 6 bilen iki kişi 1 milyon 894 bin 678 lira 55'er kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 49 kişi 12 bin 547 lira 55'er kuruş, 4 bilen 3 bin 353 kişi 197 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 76 bin 989 kişi 14 lira 80'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte 6 bilen talihlilerin kuponlarını, Samsun'un İlkadım ve İzmir'in Torbalı ilçelerinden yatırdığı bildirildi.

Dağıtılan ikramiye tutarının 6 milyon 204 bin 500 lira 55 kuruş olduğu çekilişte, hasılattan KDV olarak 1 milyon 745 bin 287 lira 32 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 975 bin 816 lira 7 kuruş kamuya aktarılacak.

Süper Loto Çekilişi Sonuçları 22 Mart 2018

03

07

08

38

49

53

Süper Loto'da 6 bilen kişi sayısı : 2

Süper Loto'da 5 bilen kişi sayısı : 49

Süper Loto'da 4 bilen kişi sayısı : 3.353

Süper Loto'da 3 bilen kişi sayısı : 76.989



Süper Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.894.678,55 TL

Süper Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12.547,55 TL

Süper Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 197,10 TL

Süper Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 14,80 TL

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İZMİR / TORBALI - SAMSUN / İLKADIM

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