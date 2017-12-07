Süper Loto çekilişi MPİ 7 Aralık 2017 - Dev ikramiye!

Milli Piyango İdaresi tarafından bu akşam 529. kez gerçekleştirilecek olan Süper Loto çekilişi için nefesler tutuldu. Vatandaşların büyük bir ilgi ve heyecanla takip ettiği Süper Loto'da geçen hafa 7 milyon 669 bin 873 lira 57 kuruş 4. kez devretmişti. Bu akşam ki büyük ikramiyenin ne kadar olacağı ve talihlileri merak ediliyor.

SÜPER LOTO 528. HAFTA SONUCU: 01-23-33-36-47-54

Süper Loto'da geçen hafta 6 bilen çıkmamış, 5 bilen 67 kişi 9 bin 902 lira 90 kuruş, 4 bilen 3 bin 849 kişi 185 lira 45 kuruş, 3 bilen 80 bin 835 kişi 15 lira 20 kuruş kazanmıştı.

6 Bilen Kişi Sayısı 4. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 7.669.873,57 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 67 Kişi Başına Düşen İkramiye 9.902,90 TL 4 Bilen Kişi Sayısı Kişi Başına Düşen İkramiye 185,45 TL 3 Bilen Kişi Sayısı Kişi Başına Düşen İkramiye 15,20 TL

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

Her hafta perşembe günleri yapılan Süper Loto çekiliş sonuçları en geç saat 21.45'te açıklanıyor. Sonuçların belli olmasıyla birlikte vatandaşlar www.mpi.gov.tr ve www.millipiyango.gov.tr adreslerinden Süper Loto sonuçlarını öğrenebilir.

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

- (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

- (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

- (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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