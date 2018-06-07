Süper Loto çekilişini Milli Piyango İdaresi (MPİ) bu akşam 555. kez gerçekleştirecek. Süper Loto'da geçen hafta da 6 bilen çıkmadığı için 3. kez devreden Süper Loto'da büyük ikramiyenin 6 milyonu aşması bekleniyor. İkramiyenin artmasıyla heyecanın da arttığı Süper Loto'da bu hafta 6 bilen çıkacak mı? İşte Süper Loto'nun geçen haftaki ve bu haftaki çekilişine dair detaylar...

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Süper Loto sonuçları için yüz binlerce vatandaş, MPİ tarafından çekilişin gerçekleştirilmesini bekliyor. Yapılacak çekilişle birlikte bu haftanın kazanan numaraları da belli olacak ve vatandaşlar sonuçları görüntüleyebilecek. Bilindiği üzere Süper Loto'da geçtiğimiz hafta 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye dördüncü kez devrederek haftaya 8 milyon 579 bin 664 lira 13 kuruş ikramiye devretmişti.

Süper Loto çekilişleri, düzenli olarak Perşembe akşamları saat 21:15'te çekilmeye başlamaktadır. Çekilişi tamamlanması ve kazanan numaraların belirlenerek duyurulması ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar, 21:45 itibarıyla Süper Loto sonuçlarını görüntüleyebilir.

Aynı zamanda Süper Loto çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşların da saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısına girmeleri yeterlidir.

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 31 MAYIS: 7 - 10 - 19 - 37 - 42 - 47

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) geçen hafta saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınla gerçekleştirdiği Süper Loto çekilişinin sonuçları belli oldu. Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre bu hafta da 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye devretti.

6 bilen kişi sayısı : 3. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.123.601,51 TL 5 bilen kişi sayısı : 76 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7.786,60 TL 4 bilen kişi sayısı : 3.711 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 171,25 TL 3 bilen kişi sayısı : 77.285 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 14,20 TL

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER