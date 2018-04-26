Süper Loto çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılacak. Geçen hafta 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye olan 1 milyon 681 lira bu haftaya devretmişti. Peki bu akşam büyük ikramiye sahibini bulabilecek mi? Bu haftanın şanslı rakamları hangileri olacak?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Süper Loto sonuçları için yüz binlerce vatandaş, MPİ tarafından çekilişin gerçekleştirilmesini bekliyor. Yapılacak çekilişle birlikte bu haftanın kazanan numaraları da belli olacak ve vatandaşlar sonuçları görüntüleyebilecek. Bilindiği üzere Süper Loto'da geçtiğimiz hafta 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye dördüncü kez devrederek haftaya 8 milyon 579 bin 664 lira 13 kuruş ikramiye devretmişti.

Süper Loto çekilişleri, düzenli olarak Perşembe akşamları saat 21:15'te çekilmeye başlamaktadır. Çekilişi tamamlanması ve kazanan numaraların belirlenerek duyurulması ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar, 21:45 itibarıyla Süper Loto sonuçlarını görüntüleyebilir.

Aynı zamanda Süper Loto çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşların da saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısına girmeleri yeterlidir.

SÜPER LOTO OYUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI - 19 NİSAN 2018: 01 - 12 - 28 - 30 - 39 - 45



19 Nisan tarihli Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye bu haftaya devretti. Geçen hafta 5 bilen 50 kişi 10 bin 463 lira, 4 bilen 2 bin 684 kişi 209 lira 15 kuruş, 3 bilen 60 bin 862 kişi 15 lira 95 kuruş ikramiye kazandı.

6 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.681.587,43 TL 5 bilen kişi sayısı : 50 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10.463,30 TL 4 bilen kişi sayısı : 2.684 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 209,15 TL 3 bilen kişi sayısı : 60.862 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,95 TL

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