Süper Loto çekilişi, bu hafta 543. kez gerçekleştirilecek. Süper Loto'da önceki 5 hafta boyunca devreden büyük ikramiye, geçen hafta Antalya Muratpaşa'dan bir kişiye çıktı. Antalyalı talihli tek başına 14 milyon liralık ikramiyenin sahibi oldu. Süper Loto ne zaman çekilecek. Süper Loto'nun bu haftaki şanslı rakamları neler olacak? İşte bu haftanın ve geçen haftanın Süper Loto çekilişine dair detaylar.

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılacak Süper Loto çekilişi sonuçları için vatandaşlar heyecanla bekliyor. Yapılacak çekilişle birlikte bu haftanın kazanan numaraları da belli olacak ve vatandaşlar sonuçları görüntüleyebilecek.

Süper Loto çekilişleri, düzenli olarak Perşembe akşamları saat 21:15'te çekilmeye başlamaktadır. Çekilişi tamamlanması ve kazanan numaraların belirlenerek duyurulması ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar, 21:45 itibarıyla Süper Loto sonuçlarını görüntüleyebilir.

Aynı zamanda Süper Loto çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşların da saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısına girmeleri yeterlidir.

GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI - 8 MART 2018

Süper Loto'da geçen hafta 5 kez devreden büyük ikramiye Antalya Muratpaşa'dan bir kişiye çıktı. 6 bilen kişi 14 milyon 29 bin 814 lira, 5 bilen 118 kişi 7 bin 490 lira, 4 bilen 5 bin 515 kişi 171 lira 3 bilen 112 bin 792 kişi 14 lira ikramiye kazandı.

6 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 14.029.814,00 TL 5 bilen kişi sayısı : 118 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7.490,75 TL 4 bilen kişi sayısı : 5.515 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 171,70 TL 3 bilen kişi sayısı : 112.792 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 14,55 TL

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