Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam 548. kez yapılacak. Süper Loto'da geçen hafta Çanakkale Ayvacık'tan bir kişi 6 bilerek 5 milyon 776 bin liralık ikramiyenin tek sahibi olmuştu. Peki bu akşam gerçekleştirilecek çekilişte büyük ikramiye sahibini bulabilecek mi?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Süper Loto sonuçları, her hafta düzenli olarak Perşembe akşamları MPİ tarafından gerçekleştirilmektedir. Çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişler düzenli olarak saat 21:15'te yapılmaktadır. Sonuçlar ise en geç 21:45'te vatandaşlara duyurulur. Süper Loto sonuçlarının açıklandığı sayfada kazanan numaralar, (varsa) büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi ve Süper Loto çekilişinin videosu yer almaktadır.

Çekilişler canlı olarak MPİ'nin internet sitesinden yayınlanmaktadır. Çekilişi canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşların saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesine (www.millipiyango.gov.tr) adresine giriş yapması gerekmektedir.

Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde sağ üst kısımda bulunan Canlı Çekiliş bağlantısıyla çekiliş canlı olarak izlenebilir. Çekiliş tamamlandıktan sonra 15 dakika içinde Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde sonuçlar ve ikramiye bilgileri yayınlanmaktadır.

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 5 - 25 - 29 - 36 - 47 - 51

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Süper Loto çekilişi geçen hafta saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzeriden canlı yayınlandı. Süper Loto çekiliş sonuçlarınına göre Çanakkale Ayvacık'tan 6 bilen 1 kişi 5 milyo 776 bin liralık ikramiyenin sahibi oldu. 5 bilen 67 kişi 9 bin 661 lira, 4 bilen 3 bin 975 kişi 174 lira 45 kuruş, 3 bilen 80 bin 124 kişi 15 lira ikramiye kazandı.

6 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 5.776.586,75 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 67 Kişi Başına Düşen İkramiye 9.661,20 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 3.975 Kişi Başına Düşen İkramiye 174,45 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 80.124 Kişi Başına Düşen İkramiye 15,00 TL

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