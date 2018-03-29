Süper Loto çekilişi ne zaman? sorusu çekiliş saati yaklaştıkça cevabı daha çok aranan sorular arasına girdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 545. hafta çekilişi yapılacak olan Süper Loto'da heyecan arttı. Geçen hafta İzmir ve Samsun'dan iki talihliye kişi başı 1 milyon 894 bin liralık ikramiye isabet etmişti. Bu haftaki çekilişte şanslı numaraların neler olacağı ve kimlerin yüzünü güldüreceği merak ediliyor. İşte Milli Piyango (MPİ) 29 Mart 2018 çekilişine dair detaylar.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Süper Loto sonuçları, her hafta düzenli olarak Perşembe akşamları MPİ tarafından gerçekleştirilmektedir. Çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişler düzenli olarak saat 21:15'te yapılmaktadır. Sonuçlar ise en geç 21:45'te vatandaşlara duyurulur. Süper Loto sonuçlarının açıklandığı sayfada kazanan numaralar, (varsa) büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi ve Süper Loto çekilişinin videosu yer almaktadır.

Çekilişler canlı olarak MPİ'nin internet sitesinden yayınlanmaktadır. Çekilişi canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşların saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesine (www.millipiyango.gov.tr) adresine giriş yapması gerekmektedir.

Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde sağ üst kısımda bulunan Canlı Çekiliş bağlantısıyla çekiliş canlı olarak izlenebilir. Çekiliş tamamlandıktan sonra 15 dakika içinde Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde sonuçlar ve ikramiye bilgileri yayınlanmaktadır.

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLLARI - 22 MART 2018: 3 - 8 - 7 - 38 - 49 - 53

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresinden canlı olarak yayınlandı. MPİ tarafından Süper Loto ikramiye bilgilerine göre İzmir Torbalı ve Samsun İlkadım'dan 2 kişi 1 milyon 894 bin 678'er lira ikramiye kazandı. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle: 5 bilen 49 kişi 12 bin 547 lira 55 kuruş, 4 bilen 3 bin 353 kişi 197 bin 10 kuruş, 3 bilen 76 bin 989 kişi 14 lira 80 kuruş.

6 Bilen Kişi Sayısı 2 Kişi Başına Düşen İkramiye 1.894.678,55 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 49 Kişi Başına Düşen İkramiye 12.547,55 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 3.353 Kişi Başına Düşen İkramiye 197,10 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 76.989 Kişi Başına Düşen İkramiye 14,80 TL

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