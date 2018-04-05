Süper Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta düzenleniyor. Süper Loto'da geçen 6 bilen çıkmayınca devreden 1 milyon 741 bin liralık ikramiye nedeniyle heyecanda katlandı. Süper Loto çekilişi ne zaman? Süper Loto'da bu haftanın şasnlı rakamları neler olacak? İşte detaylar...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Süper Loto sonuçları, her hafta düzenli olarak Perşembe akşamları MPİ tarafından gerçekleştirilmektedir. Çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişler düzenli olarak saat 21:15'te yapılmaktadır. Sonuçlar ise en geç 21:45'te vatandaşlara duyurulur. Süper Loto sonuçlarının açıklandığı sayfada kazanan numaralar, (varsa) büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi ve Süper Loto çekilişinin videosu yer almaktadır.

Çekilişler canlı olarak MPİ'nin internet sitesinden yayınlanmaktadır. Çekilişi canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşların saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesine (www.millipiyango.gov.tr) adresine giriş yapması gerekmektedir.

Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde sağ üst kısımda bulunan Canlı Çekiliş bağlantısıyla çekiliş canlı olarak izlenebilir. Çekiliş tamamlandıktan sonra 15 dakika içinde Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde sonuçlar ve ikramiye bilgileri yayınlanmaktadır.

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI (29 MART 2018): 07 - 08 - 15 - 16 - 23 - 24

Süper Loto'nun geçen haftaki çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye haftaya devretti. Öte yandan 5 bilen 93 kişi 5 bin 826 lira 25'er kuruş, 4 bilen 4 bin 535 kişi 128 lira 15'er kuruş, 3 bilen 77 bin 26 kişi 13 lira 5'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı ve çekilişte 2 milyon 128 bin 190 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.

6 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.741.248,80 TL 5 bilen kişi sayısı : 93 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.826,25 TL 4 bilen kişi sayısı : 4.535 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 128,15 TL 3 bilen kişi sayısı : 77.026 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 13,05 TL

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