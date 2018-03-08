Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bu akşam gerçekleştirilecek 542. hafta çekilişiyle belli olacak. Süper Loto'da büyük ikramiyenin 5. kez devretmesi ve ikramiye tutarının 11 milyon lirayı aşması heyecan yarattı. Sık Sık devreden yüksek ikramiyeleriyle ünlü Süper Loto'da bu akşam kazanan çıkacak mı? Süper Loto çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılıyor? Süper Loto'nun bu hafta ve geçen hafta çekilişlerine dair detaylar haberimizde.

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Süper Loto sonuçları için yüz binlerce vatandaş, MPİ tarafından çekilişin gerçekleştirilmesini bekliyor. Yapılacak çekilişle birlikte bu haftanın kazanan numaraları da belli olacak ve vatandaşlar sonuçları görüntüleyebilecek. Bilindiği üzere Süper Loto'da geçtiğimiz hafta 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye dördüncü kez devrederek haftaya 8 milyon 579 bin 664 lira 13 kuruş ikramiye devretmişti.

Süper Loto çekilişleri, düzenli olarak Perşembe akşamları saat 21:15'te çekilmeye başlamaktadır. Çekilişi tamamlanması ve kazanan numaraların belirlenerek duyurulması ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar, 21:45 itibarıyla Süper Loto sonuçlarını görüntüleyebilir.

Aynı zamanda Süper Loto çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşların da saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısına girmeleri yeterlidir.

GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI - 1 MART 2018

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Ankara'da gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi saat 21.15'te canlı yayınlandı. 1 Mart Süper Loto çekilişine göre, büyük ikramiye 5. kez devretti. Böylelikle bu haftaya devreden ikramiye tutarı 11 milyon 189 bin 116 lira 56 kuruş oldu. Süper Loto'nun 1 Mart çekilişine ait diğer ikramiye bilgileri ise şöyle: 5 bilen 53 kişi 15 bin 320 lira15 kuruş, 4 bilen 4 bin 36 kişi 216 lira 3 bilen 89 bin 352 kişi 16 lira 85 kuruş ikramiye kazandı.

6 Bilen Kişi Sayısı 5. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 11.189.116,56 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 53 Kişi Başına Düşen İkramiye 15.320,15 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 4.036 Kişi Başına Düşen İkramiye 216,00 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 89.352 Kişi Başına Düşen İkramiye 16,85 TL

SÜPER LOTO OYUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER