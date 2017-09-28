Milli Piyango İdaresi'nin her Perşembe akşamı yaptığı Süper Loto çekilişinin 519'ncusu bu akşam gerçekleştirilecek. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda yapılacak çekilişler öncesinde vatandaşlar merakla çekiliş saatini bekliyor. Peki Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto saat kaçta çekilecek?
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
519. hafta Süper Loto çekilişi öncesinde Süper Loto oynayan vatandaşlar merakla çekilişlerin saat kaçta gerçekleştirileceğini araştırıyor. Süper Loto çekilişi, Perşembe akşamları düzenli olarak 21:15'te başlamaktadır ve en geç 21:45'e kadar sonlanmaktadır.
Çekilişte kazanan numaraların belirlenmesi ve şanslı numaraların vatandaşlara duyurulması en geç 21:45'tir. Vatandaşlar 21:45'ten itibaren sonuçları görüntüleyebilirler.
SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Süper Loto çekilişini bekleyen binlerce vatandaş, bir yandan da Süper Loto sonuçlarının nasıl öğrenileceğini araştırıyor. Süper Loto sonuçlarını bekleyen vatandaşlar, sonuçları en geç 21:45'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden görüntüleyebilir.
MPİ'nin www.millipiyango.gov.tr veya www.mpi.gov.tr adresinde yayınlanan Süper Loto sonuçları ile birlikte ikramiye bilgileri ve çekilişin videosu da yayınlanmaktadır.
Süper Loto sonuçları MPİ tarafından resmi olarak duyurulduktan sonra, Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de Süper Loto sonuçları görüntülenebilir.
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SÜPER LOTO'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA BÜYÜK İKRAMİYE DEVRETTİ
21 Eylül 2017 tarihli Süper Loto sonuçları: 06 - 08 - 09 - 17 - 25 - 38
Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 518. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca 1 milyon 591 bin 79 lira 90 kuruş ikramiye devretmişti. Çekilişte 5 bilen 58 kişi 8 bin 536 lira 85'er kuruş, 4 bilen 3 bin 760 kişi 141 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 72 bin 62 kişi de 12 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.
İkramiye Bilgileri
|6 Bilen Kişi Sayısı
|1. Devir
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|1.591.079,90 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|58
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|8.536,85 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|3.760
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|141,15 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|72.062
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|12,75 TL
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