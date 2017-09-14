Her Perşembe akşamı çekilişi yapılan Süper Loto'nun 517. hafta çekilişi için nefesler tutuldu. Geçtiğimiz haftaki çekilişte 20 milyon 737 bin TL devreden Süper Loto'da heyecan sürüyor. Büyük ikramiye hayali kuran binlerce vatandaş, merakla "Süper Loto saat kaçta çekiliyor?" diye araştırıyor. Peki Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto saat kaçta çekiliyor? İşte bu haftanın Süper Loto çekilişine dair detaylar...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

MPİ Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda yapılan Süper Loto çekilişleri, düzenli olarak Perşembe akşamları yapılmaktadır. Saat 21:15'te başlayan Süper Loto çekilişi, en geç 21:45'te sona ermektedir.

Çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişin ardından sonuçlar vatandaşlara duyurulmaktadır. Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulan Süper Loto çekiliş sonuçları, yalnızca MPİ tarafından resmi olarak duyurulur.

Çekiliş sonuçları en geç 21:45'te www.millipiyango.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. Sonuçların açıklandığı sayfada ikramiye bilgileri ve çekilişin yapılış videosu da yer almaktadır.

Milli Piyango İdaresi tarafından resmi Süper Loto sonuçları açıklandıktan sonra, sonuçlar Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Habertürk Şans Oyunları sayfasından da çekiliş sonuçları öğrenilebilir.

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BİR ÖNCEKİ ÇEKİLİŞTE 20 MİLYON 737 BİN TL DEVRETTİ

7 Eylül 2017 tarihli Süper Loto sonuçları: 01 - 35 - 37 - 40 - 44 - 52

Süper Loto'nun bir önceki haftaki çekilişinde 6 bilen olmayınca 20 milyon 737 bin 798 lira 37 kuruş ikramiye devretmişti. Çekilişte 5 bilen 81 kişi 12 bin 881 lira 15'er kuruş, 4 bilen 5 bin 593 kişi 200 lira 75'er kuruş ve 3 bilen 123 bin 441 kişi de 15 lira 65'er kuruş ikramiye kazanmıştı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 9. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 20.737.798,37 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 81 Kişi Başına Düşen İkramiye 12.881,15 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 5.593 Kişi Başına Düşen İkramiye 200,75 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 123.441 Kişi Başına Düşen İkramiye 15,65 TL

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Süper Loto çekilişi saat kaçta

Süper Loto saat kaçta çekiliyor

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