Milli Piyango İdaresi tarafından 533 hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek Süper Loto'da heyecan çok yüksek. Süper Loto geçen hafta 8. kez devrederken, 17 milyon 806 bin 841 lira 11 kuruş ikramiyeyi de devretti. Bu haftaki çekilişde ikramiye tutarının 20 milyon liraya yaklaşması bekleniyor. Milli Piyango'nun 31 Aralık'ta gerçekleşen Yılbaşı Özel çekilişinde 61 milyon liralık büyük ikramiye çeyrek bilete çıkmış ve 4 talihliye 15 milyon 250 bin lira ikramiye düşmüştü. Bu akşamki Süper Loto çekilişinde büyük ikramiyenin 1 kişiye çıkması halinde talihli, Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişinde kazanılan büyük ikramiyeden daha fazla kazanmış olacak.
28 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI: 07 - 20 - 33 - 39 - 40 - 48
Süper Loto sonuçlarına göre bu hafta 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 8. kez devretmiş oldu. İkramiyenin 17 milyon 806 bin 841 lira olduğu Süper Loto'da kazandıran numaralar ise 07 - 20 - 33 - 39 - 40 - 48 olarak belirlendi.
|6 bilen kişi sayısı :
|8. Devir
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|17.806.841,11 TL
|5 bilen kişi sayısı :
|69
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|13.260,55 TL
|4 bilen kişi sayısı :
|5.007
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|196,65 TL
|3 bilen kişi sayısı :
|109.674
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|15,45 TL
SÜPER LOTO NEDİR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.
Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.
Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.
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