Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe günü gerçekleştirilen ' Süper Loto' çekilişinde, 537. hafta heyecanı yaşandı. Tam 537 haftadır Süper Loto çekilişi yapılan oyunda bu hafta 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 848 bin 542 lira 49 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 46 kişi 12 bin 502 lira 75'er kuruş, 4 bilen 2 bin 831 kişi 218 lira 5'er kuruş, 3 bilen 61 bin 493 kişi 17 lira 35'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, 2 milyon 259 bin 329 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 631 bin 519 lira 39 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 912 bin 860 lira 46 kuruş kamuya aktarılacak.

SÜPER LOTO'DA REKOR İKRAMİYE

Süper Loto'da geçen hafta tam 12. hafta devretmeyip 42 milyon TL'ye ulaşan rekor ikramiye, Erzincanlı talihliye çıktı. Rekor ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Nerim Tombul Caddesi üzerinde bulunan Hüseyin Uluşan'a ait bayii de oynadığı belirlendi. Kent genelinde büyük yankı uyandıran rekor ikramiyenin kime çıktığı merak konusu olurken, sosyal medyadan 'para kime çıktıysa ortaya çıksın' şeklinde paylaşımlar yapılmaya başlandı.

Süper Loto 537. Hafta Sonuçları (1 Şubat Perşembe)

18

20

30

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48

49

Süper Loto'da 6 bilen kişi sayısı : 1. Devir

Süper Loto'da 5 bilen kişi sayısı : 46

Süper Loto'da 4 bilen kişi sayısı : 2.831

Süper Loto'da 3 bilen kişi sayısı : 61.493

Süper Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.848.542,49 TL

Süper Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12.502,75 TL

Süper Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 218,05 TL

Süper Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 17,35 TL

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: Devretti

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