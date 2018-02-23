Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe günü gerçekleştirilen ' Süper Loto' çekilişinde, 540. hafta heyecanı yaşandı. Tam 540 haftadır Süper Loto çekilişi yapılan oyunda bu hafta 6 bilen çıkmayınca 8 milyon 579 bin 664 lira 13 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 128 kişi 5 bin 941 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 5 bin 757 kişi 141 lira 65'er kuruş, 3 bilen 109 bin 369 kişi 12 lira 90 'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Dördüncü kez devreden çekilişte, 2 milyon 986 bin 902 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 157 bin 198 lira 41 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 206 bin 830 lira 36 kuruş kamuya aktarılacak.

Süper Loto Çekilişi Sonuçları 22 Şubat 2018

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Süper Loto'da 6 bilen kişi sayısı : 4. Devir

Süper Loto'da5 bilen kişi sayısı : 128

Süper Loto'da4 bilen kişi sayısı : 5.757

Süper Loto'da3 bilen kişi sayısı : 109.369



Süper Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 8.579.664,13 TL

Süper Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.941,90 TL

Süper Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 141,65 TL

Süper Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,90 TL

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: Haftaya devretti.

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