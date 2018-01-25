Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe günü gerçekleştirilen ' Süper Loto' çekilişinde, 536. hafta heyecanı yaşanacak. Tam 535 haftadır Süper Loto çekilişi yapılan oyunda geçen hafta; 5 bilen 182 kişi 11 bin 524 lira 5 kuruş, 4 bilen 11 bin 636 kişi 193 lira 25 kuruş, 3 bilen 251 bin 963 kişi 15 lira 45 kuruş ikramiye kazandı. Dev ikramiye ise bu haftaya devretmişti. Çekiliş günü geldi çattı.
Süper Loto'nu 536. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. İki ihtimal var. Ya kazananlar belli olacak ya da büyük ikramiye haftaya devrederek rekora koşacak. Peki Süper Loto'nun rekor ikramiye tutarı ne kadardı?
Süper Loto'da rekor 6 Temmuz 2017 tarihinde kırılmış, 37 milyon TL'lik dev ikramiyeyi Ankara Keçiören'den bir kişi kazanmıştı.
Eğer yine devrederse büyük rekor bu akşam gerçekleşecek. Peki Süper Loto nasıl oynanır?
Öncelikle belirli bir sayı kümesi yani 1-54 sayı kümesi içinden çekiliş yapılmakta. 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesi ile ikramiye kazandıran oyundur.
SÜPER LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?
Nefeslerin tutulduğu Süper Loto çekilişinde dev ikramiye hayali kuranlar çekilişin saat kaçta çekileceğini merak ediyorlar. Süper Loto saat 21.30'da açıklanmaktadır. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz sayfamıza eklenecektir.
Süper Loto 535. Hafta Sonuçları (18 Ocak Perşembe)
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Süper Loto'nun çekilişinde 6 bilen kişi sayısı : 11. Devir
Süper Loto'nun çekilişinde 5 bilen kişi sayısı : 182
Süper Loto'nun çekilişinde 4 bilen kişi sayısı : 11.636
Süper Loto'nun çekilişinde 3 bilen kişi sayısı : 251.963
SÜPER LOTO'DA Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 34.056.110,65 TL
SÜPER LOTO'DA Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11.524,05 TL
SÜPER LOTO'DA Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 193,25 TL
SÜPER LOTO'DA Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,45 TL
Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: Süper Loto'nun 536. hafta çekilişi bugün yapılacak.
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