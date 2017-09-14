14 Eylül 2017 tarihli Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle açıklandı. 9 haftadır devreden Süper Loto'da 24 milyon 644 bin 631 lira 5 kuruşluk büyük ikramiye bir kişiye çıktı. İşte 517'nci hafta Süper Loto sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 14 EYLÜL 2017



Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Süper Loto'nun 517. hafta çekiliş sonuçlarına göre 24 milyon 644 bin 631 lira 5 kuruşluk büyük ikramiye sahibini buldu. Kazandıran numaralar ise 12, 15, 20, 25, 30 ve 53 olarak belirlendi.

6 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 24.644.631,05 TL 5 bilen kişi sayısı : 106 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11.469,85 TL 4 bilen kişi sayısı : 7.602 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 171,30 TL 3 bilen kişi sayısı : 147.035 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,35 TL

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Isparta Merkez'den satın aldığı kaydedildi.

SÜPER LOTO'DA GEÇEN HAFTA 20 MİLYON 737 BİN TL DEVRETTİ

7 Eylül 2017 tarihli Süper Loto sonuçları: 01 - 35 - 37 - 40 - 44 - 52

Süper Loto'nun bir önceki haftaki çekilişinde 6 bilen olmayınca 20 milyon 737 bin 798 lira 37 kuruş ikramiye devretmişti. Çekilişte 5 bilen 81 kişi 12 bin 881 lira 15'er kuruş, 4 bilen 5 bin 593 kişi 200 lira 75'er kuruş ve 3 bilen 123 bin 441 kişi de 15 lira 65'er kuruş ikramiye kazanmıştı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 9. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 20.737.798,37 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 81 Kişi Başına Düşen İkramiye 12.881,15 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 5.593 Kişi Başına Düşen İkramiye 200,75 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 123.441 Kişi Başına Düşen İkramiye 15,65 TL

SÜPER LOTO ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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