Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Perşembe akşamları çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto şans oyununun 522. hafta çekilişi tamamlandı. İşte 19 Ekim 2017 tarihli Süper Loto sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI

19 Ekim 2017 tarihli Süper Loto sonuçları: 03 - 12 - 17 - 28 - 47 - 48

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen olmayınca büyük ikramiye 5. kez devretti ve haftaya 10 milyon 20 bin 269 lira 65 kuruş devretmiş oldu. Aynı zamanda çekilişte 5 bilen 63 kişi 11 bin 989 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 608 kişi 176 lira 30'ar kuruş ve 3 bilen 97 bin 480 kişi de 14 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 5. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 10.020.269,65 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 63 Kişi Başına Düşen İkramiye 11.989,30 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 4.608 Kişi Başına Düşen İkramiye 176,30 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 97.480 Kişi Başına Düşen İkramiye 14,35 TL

SÜPER LOTO'DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA 7 MİLYON 593 BİN TL DEVRETMİŞTİ

Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 521. hafta çekilişinde de 6 bilen olmayınca 7 milyon 593 bin 85 lira 22 kuruş ikramiye devretmişti. Aynı zamanda çekilişte 5 bilen 120 kişi 5 bin 700 lira 35'er kuruş, 4 bilen 5 bin 230 kişi 140 lira 10'ar kuruş ve 3 bilen 93 bin 729 kişi de 13 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

12 Ekim 2017 tarihli Süper Loto sonuçları: 06 - 13 - 28 - 33 - 44 - 48

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 4. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 7.593.085,22 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 120 Kişi Başına Düşen İkramiye 5.700,35 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 5.230 Kişi Başına Düşen İkramiye 140,10 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 93.729 Kişi Başına Düşen İkramiye 13,55 TL

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